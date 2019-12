-Apple'da bir dönem kapandı NEW YORK (A.A) - 25.08.2011 - Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Apple'ın patronu Steve Jobs artık yok. Slikon Vadisi'nin efsanevi ismi Jobs, Apple'ın Üst Yöneticiliği (CEO) görevinden istifasını dün yayımladığı bir elektronik posta ile açıkladı. Apple'ı dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getiren yaratıcı güç olarak görülen Jobs, açıklamasında, Apple CEO'luğundan istifa ettiğini ve yerini sağ kolu olarak bilinen Tim Cook'un alacağını bildirdi. Daha önce pankreas kanseri tedavisi gördükten sonra karaciğer nakli operasyonu geçiren Jobs, CEO'luk görevlerini ve beklentileri daha uzun süre sürdüremeyeceği için bu görevinden ayrıldığını belirtti. Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı olacak 56 yaşındaki Jobs, 17 Ocak'tan bu yana sağlığıyla ilgili gerekçeler yüzünden dinlenmeye çekilmişti. Jobs, yayımladığı elektronik postada şunları söyledi: ''Apple Yönetim Kurulu ve Apple camiasına; Her zaman, bir gün gelir de Apple CEO'su olarak görevlerimi ve beklentileri daha uzun süre yerine getiremeyecek duruma gelirsem bundan ilk sizin bilginiz olacağını söyledim. Maalesef o gün geldi. Bu vesileyle Apple CEO'luğundan istifa ediyorum. Yönetim Kurulu uygun görürse Yönetim Kurulu Başkanı, direktörü ve Apple çalışanı olarak hizmet etmek istiyorum. Apple'ın yeni CEO'sunun ismi Tim Cook. Apple'ın parlak ve daha yenilikçi günlerinin önünde olduğuna inanıyorum. Ve yeni rolünde Apple'ın başarısına katkıda bulunmayı ve izlemeyi dört gözle bekliyorum. En iyi arkadaşlarımdan bazılarını Apple'daki yaşamımda edindim ve yıllarca sizinle yan yana çalışabildiğim için hepinize teşekkür ederim.'' Apple Yönetim Kurulu üyesi Art Levinson, Apple adına yapılan açıklamada, ''Steve'in olağanüstü ileri görüşlülüğü ve liderliği Apple'ı korudu, Apple'ın başarısına sayısız katkıda bulundu ve Apple'ın dünyanın en yenilikçi ve değerli teknoloji şirketi olması pozisyonuna öncülük etti'' dedi. Açıklamada, Jobs'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı. Sağlık sorunlarıyla boğuşan Jobs sadece Mart ayında tablet bilgisayar İpad'ın tanıtımına ve ABD Başkanı Barack Obama'nın, Slikon Vadisi'nin devlerinin yöneticilerine Beyaz Saray'da verdiği yemeğe katıldı. Jobs'un zayıflamış görünümü hastalığının ne kadar kötü ve Apple'daki görevine devam edip edemeyeceği sorularının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden ayrıldığı üç seferde de Tim Cook yerini doldurmuştu. Jobs'un Walt Disney'in Yönetim Kurulu üyeliğinde kalacağı da belirtildi. Jobs'un ayrılmasıyla Apple'ın yakın vadede ürün lansmanı projelerinin aksaması beklenmezken, kurucusu ve yenikçi işlere imza atan Jobs olmaksızın şirketin gelecek ya da ondan sonraki yıllarda yaratıcı bir güç olarak kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor. Bu endişeler yüzünden Jobs'un ayrılacağını açıklamasından sonra Apple hisseleri yüzde 7 kadar değer kaybetti. Apple'ın en önemli çip tedarikçisi ve akıllı telefonlar ile tablet piyasasındaki önemli rakibi Samsung'un hisseleri ise yüzde 3 değer kazandı. Apple ile Samsung arasındaki patent savaşları ise devam ediyor. Apple'ın müzik ve tablet piyasasında önüne geçtiği diğer bir rakibi Sony'nin hisseleri de yüzde 1 arttı. -Ne dediler?- Steve Jobs'un istifası aslında Apple'da bir dönemin kapandığının işareti olarak değerlendiriliyor. Google Başkanı Eric Schmidt yaptığı açıklamada, ''Steve Jobs, ABD'nin son 25 yılındaki en başarılı CEO'su. O, olağanüstü bir şirket inşa etmek için bir sanatçının dokunuşu ve bir mühendisin öngörüsünü eşsiz biçimde birleştirdi...O, tarihteki en büyük Amerikan liderlerinden biriydi'' dedi. Jobs'u, ''insanlık tarihindeki en büyük CEO'' olarak tanımlayan eski Apple çalışanı Guy Kawasaki, ''Birçok fani Steve Jobs gibi bir kişiyi anlayamaz. O sadece farklı bir işletim sistemi'' ifadesini kullandı. Jobs'u destansı bir kişi olarak tanımlamak için ''karizmatik, ileriyi gören, zalim, mükemmeliyetçi ve diktatör'' gibi ifadeler kullanılırken, Jobs, teknoloji dünyasının şimdiye kadar bilinen en büyük hayalperesti olarak da tanınıyor. eBay'ın eski yöneticisi Meg Whitman, ''Steve Jobs bizim kuşağımızın iş dahisi. Onun Aplle'a katkılarının, teknolojiye katkılarının, açıkçası Amerika'ya katkılarının iş dünyasında benzeri yok. O hayret verici biri'' diye konuştu. Yazılım şirketi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Jobs için, ''teknoloji dünyasındaki en ilham verici kişi'' tanımlamasını yaparken, ABD Başkanı Barack Obama, Jobs'u ''Amerikan rüyasının simgesi'' olarak görüyordu. Steve Jobs'un istifası onu ''sadece Apple'ın değil tüm teknoloji dünyasının simgesi'' olarak gören dünyadaki hayranlarını da üzdü. Jobs hayranları onunla ilgili görüşlerini bloglarda ve Twitter'da yazdıkları mesajlarla dile getirdiler. İngiliz yazar ve gazeteci Tony Parsons twitter sayfasında, ''Steve Jobs çağımızın Leonardo da Vinci'siydi. Bu yüzden sana teşekkür ederim, sensiz herşey eciş bücüş, zor ve can sıkıcı olacak'' ifadesini kullandı. Şanghay'daki Apple mağazasından Belinda Liu, ''iPhone 5 piyasaya çıkmadan önce istifa etmesine şaşırdım. Haberleri duyduğumda şoke oldum'' diye konuştu. Singapur'da bilim ve teknoloji sektöründe çalışan Sean Jie ise, ''Jobs'un ayrılışının, Apple ürünlerini alıp almayacağım konusundaki kararlarımı etkilemesi mümkün değil. O uzun bir sürede bir şirket ve kültür yarattı ve bu bir gecede değişmeyecek'' dedi. -Önemli kilometre taşları- Jobs, 1970 yılının sonunda arkadaşı Steve Wozniak ile Apple bilgisayar üzerinde çalışmaya başladı. Jobs ve Wozniak'ın Slikon Vadisi'nde yaptıkları ilk Apple bilgisayar 1976 yılında 666,66 dolardan satışa sunuldu. Apple'ın ilk başarılı kişisel bilgisayarlarından biri olan Apple II 1977 yılında piyasaya sürüldü. 1980 yılında Jobs, artık milyoner biriydi. İki yıl sonra Apple'ın satış rakamları 1 milyar doları buldu. Apple, 1984 yılında grafiksel kullanıcı arayüze sahip Macintosh bilgisayarı kullanıma sundu. Steve jobs, 1985 yılında dönemin Appel CEO'su John Sculley ile olan anlaşmazlığı yüzünden Apple'dan ayrıldı. Wozniak da istifa etti. Jobs, 1986 yılında NeXT adlı şirketi kurdu. Bu şirketin ilk bilgisayarı 1989 yılında 6 bin 500 dolardan satışa sunuldu. Bu şirketin satışları hiçbir zaman çok sayıda olmadı, ancak bu bilgisayarda dünyanın ilk ağ tarayıcısı kullanıma sunulmuştu. Bilgisayarın yazılımı bugünkü Macintosh ve iPhone işletim sistemlerinin temelini oluşturdu. Apple, NeXT'i 430 milyon dolara aldıktan sonra Jobs 1997 yılında Apple danışman olarak geri döndü. Apple, 1998 yılında modern görünümlü iMac bilgisayarı piyasaya sürdü. iMac Apple'ın talihini döndürdü ve Jobs iki yıl sonra 2000 yılında Apple'ın CEO'su oldu. Apple, 2001 yılında iPod ile müzik çalar piyasasına dahil oldu. İPod'un başarısı çevrimiçi müzik mağazası iTunes Store ile akıllı telefon iPhone'un önünü açtı. iTunes Store 2003 yılında hizmete girdi. Apple iTunes Store ile dünyanın en büyük müzik piyasasının sahibi oldu. Apple, akıllı telefon olarak bilinen iPhone'u 2007 yılında piyasaya sürdü ve şu anda dünyanın en karlı telefon üreticisi konumuna geldi. iPhone Apple'ın en fazla satan ürünü olurken, şirket ise dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı oldu. Jobs, en son 2010 yılında tablet bilgisayar iPad'ı dünyaya tanıttı. Ayrıca Walt Disney'in yönetim kurulu üyesi ve yüzde 7,4 ile bu şirketin en büyük hissedarı olan Jobs, bu konumuna Disney, Jobs'un animasyon şirketi ''Pixar Animation Studio''sunu 2006 yılında 7,4 milyar dolara satın aldığında kavuştu. Disney bu şirketi aldıktan sonra şirketin yeni ismi Disney-Pixar oldu. Macintosh bilgisayarlar dahil Apple'ın ürünlerinin arkasındaki itici güç olarak görülen Jobs, 2004 yılında pankreas kanseri tedavisi gördü. Jobs'a 2009 yılında da karaciğer nakli yapıldı. Jobs'un yönetiminde Apple, petrol şirketi Exxon'dan sonra ABD'deki en değerli ikinci şirketi haline geldi.