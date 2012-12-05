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Bilim / Teknoloji

Apple Türkiye'de ‘Batsın Bu Dünya’ 89 kuruşa

Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği iTunes Store Türkiye'de faaliyete başladı

05 Aralık 2012 22:10

Dünyada iPhone, iPad, iPod ve iMac gibi ürünleriyle büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Apple’ın resmi müzik ve film mağazası iTunes Store dün Türkiye’de faaliyete başladı. Müzikseverler Apple hesapları ile albümleri bütün olarak ya da şarkıları tek tek satın alabilecek.

Apple’dan yapılan açıklamada, dün Türkiye, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika’nın yanı sıra 52 ülkede daha kullanıcıların film ve müzik kiralayabileceği ya da satın alabileceği iTunes Store’ların hizmete girdiği duyuruldu. Açıklamada, “iTunes mağazaları Rusya’da Elka, Türkiye’de Sezen Aksu, Hindistan’da AR Rahman ve Güney Afrika’da Zahara gibi yerel sanatçıların yanı sıra Beatles ve Coldplay gibi uluslararası sanatçıların eserlerini de sunuyor. Müşteriler 20 milyon şarkı arasından seçim yapabilir. Sinemaseverler çoğu HD kalitesinde, 20th Century Fox, Sony Pictures, Walt Disney ve Warner Bros gibi stüdyoların filmlerini seyredebilir” denildi.

Müzikseverler iTunes Türkiye mağazasında, Apple hesabını kullanarak, albümleri bütün olarak ya da şarkıları tek tek satın alabilecek. Şarkıları almadan önce kısa bir önizleme dinlemek de mümkün. Örneğin ‘Orhan Gencebay ile Bir Ömür’ albümünü 16 parçayla 8.99 TL’ye ya da sadece ‘Batsın Bu Dünya’ şarkısını 89 kuruşa alabilecek. Yabancı sanatçılardan Rihanna’nın ‘Unapologetic’ albümü ise 18 parçası ve kitapçığıyla iTunes’de 14.99 TL’ye satılıyor.

 

Türkçe dublaj ve altyazı 

 

 

Filmler için de kiralama ve satın alma seçenekleri var. Yabancı filmler Türkçe dublajlı veya Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek. iTunes Store’dan alınan bazı filmlerin, DVD ekstraları da olacak.

Örneğin ‘Buz devri: Kıtalar Ayrılıyor’ filmini HD olarak kiralamak için 4.99 TL ödenecek. Cem Yılmaz’ın A.R.O.G. filmini ise 2.99 TL’ye kiralamak ve 7.99 TL’ye ise satın almak mümkün. iTunes mağazasında Podcast yayınları, klipler ve cep telefonu zil seslerine erişim de mümkün. Ödemeler Türk Lirası ile yapılacak.

 

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