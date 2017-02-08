T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple'a yeni bağlantı kablosu geliyor

Yeni bağlantı kablosunun adı 'Ultra Accessory Connector'

08 Şubat 2017 00:08

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile kulaklık girişini kaldıran Apple, yeni bir kablo ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, duyurmaya hazırlandığı yeni bir bağlantı kablosu ile gündemde.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen Business Insider, şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde kablonun adını ve işlevini açıkladı.

Habere göre, yeni bağlantı kablosunun adı 'Ultra Accessory Connector'. Kablonun kulaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor.

Zira iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte pek çok kullanıcının eski kulaklıkları yeni cihazlar ile uyumsuz hale gelmişti.

Yeni kablonun hem USB-C hem de Lightning'den daha küçük olduğu belirtiliyor.

Ayrıca yeni kablonun ir bağlantı ürünü olarak işlev göreceği de sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.

Başka bir deyişle bu ürünün kullanıma girmesi iPhone'ların tasarımında bir değişikliğe neden olmayacak.

 

 

ETİKETLER

appleiosiphonekablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24