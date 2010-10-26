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Dünya

Apple'a seksi fotoğraf davası!

Apple şirketinin, kendi izni olmadan seksi fotoğraflarını kullandığını iddia eden genç kız...

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Apple şirketinin, kendi izni olmadan seksi fotoğraflarını kullandığını iddia eden genç kız 1 milyon dolarlık dava açtı.

Applea seksi fotoğraf davası!

Amerika, Long Island'da yaşayan 19 yaşındaki Rebecca Battino, henüz 16 yaşındayken çektiği fotoğrafların kendi izni olmaksızın bir uygulamada kullanılması üzerine Apple'a 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Cep telefonuyla çekmiş olduğu fotoğrafların nasıl olduğunu anlamadan tüm internete yayıldığını söyleyen Battino, Apple'ın iTunes sitesinde yayınlanan erotik içerikli bir uygulamada da kendi fotoğraflarının kullanıldığını görünce şaşkına döndü. Fotoğrafların kendi izni olmadan kullanıldığı için Apple'a ve sözkonusu uygulamayı geliştiren Samba Studios firmasına dava açtığını belirten genç kız, "Fotoğraflarımdan dolayı utanmıyorum, sadece kullanılmalarından dolayı bana bir şey ödenmemesinden dolayı üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Uygulamanın Apple'ın iTunes sitesinden hemen kaldırıldığı açıklandı. Ancak Samba Studios ve Apple geçen hafta açılan davayla ilgili yorum yapmayı reddediyor.

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