Apple'a rekor ceza!

T24- Bilgisayar ekranında belgelerin görüntülenmesine ilişkin üç patenti ihlal ettiği mahkemece sabit görülen Apple, her bir ihlal için 208.5 milyon dolar olmak üzere 625.5 milyon dolar tazminata mahkum oldu. Apple, cezanın düşürülmesine çalışıyor.



Mirror Worlds adlı firma tarafından geçen yıl açılan patent davasında, Apple firmasının, belgelerin bilgisayar ekranında görüntülenmesinde kullanılan yazılım teknolojilerine ait 4 patenti ihlal ettiği suçlamasında bulunulmuştu.



Davayı dün karara bağlayan mahkeme, dört patentten üçünün Apple tarafından ihlal edildiği sonucuna vardı ve her biri için Apple firmasına 208.5 milyon dolar tazminat cezası verdi.



Bu üç teknoloji, Apple'ın Spotlight, Time Machine and Cover Flow adlı uygulama ürünlerinde kullanılıyor.



Toplam 625.2 milyon doları bulan tazminata karşı çıkan Apple avukatları, üç patentten ikisinin hala tartışmalı olduğunu, bu iki patentin geçerliliğini uzun süre önce yitirdiği konusunda inandırıcı gerekçelerinin bulunduğunu belirtti.



Apple avukatları, geçerliliği olsa bile piyasaya değeri en fazla 5 milyon dolar olabilecek bu iki patent için 208.5 milyon dolar cezanın 'aşırı' olduğunu savundu.



Mahkeme, Apple'ın itirazlarını kabule ederse ceza sadece bir patent ihlali karşılığında 208.5 milyon dolara indirilecek.



Ancak itiraz kabul edilmezse, Apple'ın ödeyeceği 625.5 milyon dolarlık ağır ceza, ABD hukuk tarihine 'en yüksek tazminatlardan biri' olarak geçecek.



