Apple'a 'e-book' darbesi

Elektronik kitapların fiyatlarında ayarlama yapmak için yayıncılarla gizlice anlaştığı ortaya çıkan ABD elektronik devi Apple, bundan böyle "iPad" uygulamasında rakip yayıncıların linklerine de yer vermek zorunda. Apple ayrıca 5 yıl rekabet anlaşmalarından men cezası geldi.



ABD Adalet Bakanlığı, elektronik kitapların fiyatlarında ayarlama yapmak için yayıncılarla gizlice anlaşan Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar vermişti. Elektronik kitapta rekabet kurallarını ihlal eden ABD teknoloji devi Apple'ın cezası da belli oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ın elektronik kitap satış uygulamasında, rakip yayınevlerinin linklerine de yer vermesini kararlaştırdı. Apple ayrıca 5 yıl boyunca, rekabet anlaşmaları haklarından faydalanamayacak.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple'a söz konusu cezaları vermesinde Amerikan hakim Denise Cote'nin geçtiğimiz ay verdiği karar etkili oldu.

Hakim Denise Cote, Apple'ın elektronik kitapların fiyatında ayarlama yapmak için yayıncılarla gizlice anlaştığına hükmederek, "iPad"lerin üreticisi şirketin "ticareti sınırlamak için gizli işbirliği yaptığını" belirtmişti.

Apple, "asılsız iddialar"a karşı mücadele ederek, Manhattan mahkemesinin kararını temyize götüreceğini açıklamıştı. Apple ile birlikte davalı olan, aralarında Penguin'in de yer aldığı 5 yayıncı, mahkeme ile anlaşma yoluna gitmişti.

Apple’ın "amazon.com"un elektronik kitap sektöründeki üstünlüğünü sona erdirmek için gizli fiyat ayarlamasına gittiği iddia ediliyor.