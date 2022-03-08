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Bilim / Teknoloji

Apple yeni iPhone SE'nin fiyatını ve özelliklerini açıkladı

18 Mart'tan itibaren resmi satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı

08 Mart 2022 21:48

Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Şirket, iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin fiyatının 429 dolar olacağı açıklandı. iPhone SE Türkiye başlangıç fiyatı 10 bin 999 TL oldu. 

Tasarım olarak aynı olan iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olacak 3’üncü jenerasyon iPhone SE’de 4.7 inç retina ekran kullanıldı. 18 Mart'tan itibaren resmi satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı.

Yeni Ipad tanıtıldı

Yeni iPad Air, Apple’ın Macbook cihazlarında kullandığı M1 işlemciyle geliyor. 599 dolar fiyatla 18 Mart’ta satışa çıkacağı açıklanan yeni modelin beş rengi de bulunuyor.

İşlemci serisine ultra modeli eklendi

Apple M1 işlemci serisine ‘Ultra’ modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra’yı masaüstü modellerinde kullanacağı duyuruldu.

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