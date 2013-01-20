Apple Türkiye'de bin kişiyi işe alacak

Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye ofisini açan dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, üç yıl içinde Türkiye'ye 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Bahçeşehir Eğitim Kurumları'nın eğitim için işbirliği yaptığı ve 'Dijital Dünya Okulları'nı hayata geçirdiği projede ortağı olan Apple, 2013 yılında ofisi olan bütün ülkelerde yürüttüğü faliyetleri Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Projenin duyurulması için Türkiye'ye gelen Apple Dünya Başkan Yardımcısı Michel Columb, "Apple, Türkiye'de büyük yatırımlar yapma kararı aldı. Üç yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Çok yakında Apple Store'ların da Türkiye'de hizmete geçmesiyle 1000 kişiye istihdam sağlanacak. 2013, Türkiye için Apple yılı olacak" dedi