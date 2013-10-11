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Ekonomi

Apple Store'un açılışı Ocak'a kaldı

Zorlu'daki Apple mağazası, dünyada sadece 2 mağazasında daha bulunan kübik cam bir tavanla kaplı olacak

11 Ekim 2013 13:55

Zorlu Center'da 2 bin metrekarelik yer kiralayan, ancak bugün açılan Zorlu AVM ile paralel zamanda açılış yapmayan Apple, bu açılışı 2014 yılının başında yapmayı planlıyor.

Apple yetkililerinin bu hafta İstanbul'a geldiğini ve mağazayı gezdiğini dile getiren Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş, "Aralık ayında yetişir mi diye konuşuyorduk. Ama açılış ocak ayına kaldı. Çünkü inanılmaz titiz çalışıyorlar" dedi. Apple'ın Türkiye'deki ilk mağazasını Aralık ayında açması bekleniyordu.

Ayşegül Akyarlı Güven’in The Wall Street Journal’daki haberine göre, Zorlu'daki Apple mağazası, dünyada sadece 2 mağazasında daha bulunan kübik cam bir tavanla kaplı olacak. Bu tavan için camlar özel olarak üretiliyor. Apple'ın yer kaplamalarını bile neredeyse kimyasal deney yapar gibi özenle seçip yerleştirdiğini ifade eden Alkaş, "Tüm bu özen sonucunda ortaya gerçekten çok güzel bir mağaza çıkacak. Dünyadaki en iddialı mağazalarından birisi olacak.

 

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