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Ekonomi

Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor

15 Mart 2022 17:50

 Apple, Rusya’nın kartla ödeme sistemi Mir’i telefonlarına ekledi. Rusya’da, Apple telefonlarında bulunan Apple ID kısmına girildiğinde, seçilebilecek ödeme sistemleri arasında Mir’in de eklendiği görülüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Apple telefonlarına ödeme sistemi olarak Mir kartını ekleyemediklerini bildiriyor.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu. Apple da Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın faaliyetlerini durdurmasının ardından Mir sistemiyle çalışan kartlara yönelik talebin arttığını duyurmuştu.

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