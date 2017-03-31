Apple o telefonlara güncelleme vermeyi kesiyor

Apple yeni iOS sürümünün çalışacağı cihazların listesini yayınladı. Listede iPhone 5 ve iPhone 5C'ye yer verilmemesi, bu modellerin önümüzdeki günlerde Apple'dan güncelleme desteğini yitireceği anlamına geliyor. Piyasaya sürdüğü ürünler için sunduğu hizmeti 5 ila 7 yıl arasında bir süre içinde kaldıran Apple, bir ürünün daha miadını doldurmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi iOS 10.3.2 güncellemesi ile iPhone 5 ve iPhone 5C`ye verdiği desteği kesebilir. Zira iOS 10.3.2`nin geleceği cihazların listesini yayınlayan Apple, listede iPhone 5, iPhone 5C ve 4`üncü nesil iPad`lere yer vermedi.



Görünen o ki Apple`ın resmi servisleri, iOS 10.3.2`nin yayınlanmasının ardından kullanıcılar iPhone 5 ve 5C`lerine güncelleme yapamayacak. Apple`ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında 2010 yılında kullanıma giren ve son yıllarda güncelleme desteği alamayan iPhone 4`lere donanım desteği vermeyi bırakmıştı.