Apple müşterilerine 400 milyon dolar ödeyecek

ABD Anayasa Mahkemesi, Apple'ın elektronik kitapların fiyatlarını yükseltmek için yayıncılarla gizlice anlaştığına hükmeden mahkeme kararına yönelik temyiz başvurusunu geri çevirdi. Mahkemenin bu kararı, yaklaşık 3 yıl süren yasal çekişmeyi sonlandırırken, Apple'ı, 400 milyon doları elektronik kitaplara fazla ücret ödeyen müşterilere, 20 milyon doları davacı eyaletlere ve 30 milyon doları yasal masraflar olmak üzere toplam 450 milyon dolar uzlaşma bedeli ödemek zorunda bıraktı.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Apple'ın temyiz başvurusu gerekçe gösterilmeden reddedildi.

Temyiz başvurusunun geri çevrilmesi, ABD Adalet Bakanlığı ve Apple arasında 2013 yılında başlayan yasal mücadelenin sonuçlanması anlamına gelirken, şirketin aleyhine alınan mahkeme kararlarının geçerlilik kazanmasını sağladı.

Elektronik kitapların fiyatlarını yükseltmek için rekabet kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan Apple, 400 milyon doları elektronik kitaplara fazla ücret ödeyen müşterilere, 20 milyon doları davacı eyaletlere ve 30 milyon doları yasal masraflar olmak üzere toplam 450 milyon dolar uzlaşma bedeli ödemek zorunda kaldı.

ABD Adalet Bakanlığı, 2013 yılında Apple'ı Amazon tarafından 9,99 dolardan satılan elektronik kitapların fiyatını 12,99 —14,99 dolar aralığına yükseltmekle suçlamıştı. New York'taki federal bir mahkeme, Adalet Bakanlığı ve 30'u aşkın eyalet tarafından dava edilen Apple'ı suçlu bulmuştu.

Apple, söz konusu mahkeme kararını daha üst mahkemelerde temyize götürmüş ancak sonuç değişmemişti. ABD Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararı yaklaşık 3 senedir süren yasal sürece son noktayı koymuş oldu.