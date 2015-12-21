Apple 'mükemmel kamera' için 800 kişiyi işe aldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, iPhone'ların en çok kullanılan özelliği olan kamerasını kusursuzlaştırmak için 800'den fazla kişiyi işe aldı.

Business Insider sitesinde yer alan haberde, tek bir kamera için bu kadar kişinin işe alınmasının göze biraz fazla gelebileceğini ancak kameranın 200 parçadan oluştuğunu ifade edildi.

Ünlü televizyoncu Charlie Rose'un 60 dakika programına katılan Apple'ın kamera biriminin direktörü Graham Townsend,"Tek bir kareyi çekmek için 24 milyara yakın operasyon işliyor" dedi.

Habere göre, Apple'ın minik mühendis ordusunun son dönemde iPhone kameralarında el titremesi sorununu ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Ekibin aynı zamanda farklı ışıklara göre fotoğraf çekimini test etmek için de çalıştığı ifade edildi.