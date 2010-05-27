Apple, Microsoft'u geçti!

T24- Çarşamba günü hisse senetlerinde görülen fiyat dalgalanmaları sonrası Apple'ın değeri 222 milyar dolar oldu. Microsoft'un değeri ise 219 milyar dolar.



Ancak Microsoft hala Apple'dan daha karlı bir şirket. Şirketin son yıllık karı 14.6 milyar dolar olurken, Apple'ın karı 5.7 milyar dolar olmuştu.



Ayrıca Microsoft'un tam yıl geliri 58.4 milyar olmuş, Apple'ın tam yıl geliri ise 36.5 milyar dolarda kalmıştı.



Borsaya kayıtlı şirketlerin değeri şirketin hisse senetlerinin sayısının borsadaki değeriyle çarpılmasıyla elde ediliyor.



Apple'ın hisseleri çarşamba gününü yüzde 0.4 oranında düşüşle kapatırken, Microsoft'un hisseleri yüzde 4 oranında düştü.