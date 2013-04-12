Apple 'katil uygulama' hazırlıyor

Apple, teknoloji dünyasına değişim getirecek hizmet ve uygulamalar üzerinde çalışıyor olabilir. Küresel finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley’den verilen bilgiye göre, Apple 2013 sonu için internet tabanlı hizmetler ve ‘katil bir uygulama’ sunmaya hazırlanıyor. Katil uygulamanın, iPhone 5S ile gelmesi bekleniyor.

Apple, internet ve uygulama dünyasında oyunun kurallarını belirleyecek yeni ürünler üzerinde çalışıyor olabilir. Apple yönetimiyle görüşen Morgan Stanley analisti Katy Huberty, ABD’li elektronik devinin Haziran ayında düzenlenecek Worldwide Developers konferansında ‘yen bir internet hizmeti sunabileceğini’ ifade etti.

Apple Insider’ın verdiği bilgiye göre, yeni internet hizmeti internet üzerinden müzik yayını veya bir mobil ödeme sistemi olabilir. Aynı zamanda, Apple Internet Yazılım ve Hizmetleri biriminin şefi Eddy Cue’nun, iCloud ve iMaps uygulamalarını geliştirmek için çalıştığı, ayrıca yeni hizmetler üzerinde plan yaptığı öne sürüldü.

Hubety, “Apple bu hizmetler için yazılım geliştirici veya kullanıcılardan ücret alabilir. Böylece Apple’ın yıllık gelir akışı artar ve geniş kullanıcı tabanından daha iyi gelir elde edebilir... Örneğin Apple ‘freemium’ model ile müzik yayın hizmeti sunabilir” ifadesini kullandı.

Freemium uygulamalar, kullanıcılara belli içerikleri bedava indirme imkanı sunuyor, maliyet reklamlar veya uygulama satın alımlarıyla karşılanıyor. Bu uygulamalar bazen belli bir ücret karşılığında reklamların kaldırılması seçeceğini de sunuyor.



'Katil uygulama iPhone ile gelecek'



Huberty, Apple’ın kısa bir süre önce Adobe’nin üyelik tabanlı hizmetleri ve kablosuz cihazların geliştirilmesinden sorumlu ismi Kevin Lynch’i transfer ettiğini hatırlatarak, yeni proje üzerindeki çalışmaların hız kazanmış olabileceğini belirtti.

Apple Insider, şirketin ‘iRadio’ adı verilen bir internet radyo hizmeti üzerinde çalıştığını ancak Apple yönetimiyle içerik sahipleri arasında anlaşmazlık olduğu ifade edildi. Dahası, Apple’ın Warner Music ve Universal Music Group şirketleriyle anlaşma yapacağı öne sürülse de, bu konuda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Huberty, Apple’ın iPhone 5S ve düşük fiyatlı modeliyle büyük bir gelir elde etmeyi planladığını, özellikle Japonya’nın NTT Docomo ve Çin’in China Mobile telekomünikasyon şirketleriyle yapılacak işbirliğinden büyük kar sağlamayı amaçladığını belirtti. Yeni nesil iPhone’un, 4S modelindeki Siri’ye benzeyen ‘katil bir uygulama’ ile geleceği düşünülüyor.

Katil uygulama (killer application), karşıladığı ihtiyaç ve getirdiği önem sayesinde donanım, oyun konsolu, yazılım, programlama dili veya işletim sistemi gibi çok daha geniş bir teknoloji için çekirdek değer haline gelen bilgisayar programı anlamına geliyor.

Katil uygulamanın, Apple’ın Passbook ile adım attığı mobil ödeme benzeri bir hizmet sunabileceği öne sürülüyor. Huberty, katil uygulama sayesindei Phone 5S’in satışlarının ciddi ölçüde artmasının beklendiğine dikkat çekti. Huberty, Apple’ın yeni hizmetleri, uygulaması ve yeni nesil iPhone ile başlayacak dönemde yıllık gelirlerini 25-30 milyar dolara çekmek istediğini belirtti.