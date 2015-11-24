Apple kalemi, tartı düzeneğine dönüştürüldü

Apple, teknolojilerinde hergün bir yeniliğe imza atarken bu kez farklı bir uygulamaya gitti. iPhone 6s ve Apple Watch’un ekranında 3D Touch teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ekrana uygulanan basıncı ölçerek buna göre farklı işlemler yapabilmeyi sağlıyor. Fakat Apple’ın yeni duyurduğu iPad Pro modelinde bu teknolojiye yer verilmiyor. Ancak daha önce iPhone 6s ve 6s Plus modellerinde 3D Touch’ı kullanarak ağırlık ölçümleri gerçekleştiren Simon Gladman, Apple kalemi sayesinde iPad Pro’da da benzer bir çalışmaya imza attı.

Fizikist'te yer alan yazıya göre; Gladman’in iPad Pro kutusundan çıkan parçalarla yaptığı ve PencilScale adını verdiği düzeneğin orta kısmına Apple kalemi yerleştiriliyor ve ekran üzerine koyuluyor. Ekran üzerinde sabit olarak duran kalemin üzerine yerleştirilen ağırlıklar, geliştirilen özel bir uygulamayla ölçülüyor ve gram cinsinden değerler veriyor. Tabii bu değerler tam olarak doğruyu göstermiyor fakat Apple Pencil’ın ne derece hassas olduğunu ortaya koyuyor.