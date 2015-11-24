T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple kalemi, tartı düzeneğine dönüştürüldü

Ağırlıklar özel bir uygulamayla ölçülüyor ve gram cinsinden değerler veriyor

24 Kasım 2015 19:44

Apple, teknolojilerinde hergün bir yeniliğe imza atarken bu kez farklı bir uygulamaya gitti. iPhone 6s ve Apple Watch’un ekranında 3D Touch teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ekrana uygulanan basıncı ölçerek buna göre farklı işlemler yapabilmeyi sağlıyor. Fakat Apple’ın yeni duyurduğu iPad Pro modelinde bu teknolojiye yer verilmiyor. Ancak daha önce iPhone 6s ve 6s Plus modellerinde 3D Touch’ı kullanarak ağırlık ölçümleri gerçekleştiren Simon Gladman, Apple kalemi sayesinde iPad Pro’da da benzer bir çalışmaya imza attı.

Fizikist'te yer alan yazıya göre; Gladman’in iPad Pro kutusundan çıkan parçalarla yaptığı ve PencilScale adını verdiği düzeneğin orta kısmına Apple kalemi yerleştiriliyor ve ekran üzerine koyuluyor. Ekran üzerinde sabit olarak duran kalemin üzerine yerleştirilen ağırlıklar, geliştirilen özel bir uygulamayla ölçülüyor ve gram cinsinden değerler veriyor. Tabii bu değerler tam olarak doğruyu göstermiyor fakat Apple Pencil’ın ne derece hassas olduğunu ortaya koyuyor.

 

ETİKETLER

Appletartı

İlgili Haberler

Apple 'Akıllı Yüzük'ün patentini aldı

Yüzük formundaki ‘akıllı’ cihazlarda dokunmatik ekran, komut verebilmek için mikrofon, işlemci ve tekrar şarj edilebilir güç kaynağı bulunması öngörülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24