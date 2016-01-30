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Bilim / Teknoloji

Apple kablosuz şarj teknolojisi üretiyor

Teknolojinin 2017 yılında kullanılması hedefleniyor

30 Ocak 2016 22:18

Apple, piyasadaki rekabeti kızıştıracak bir yenilik olan kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu çalışma güncel kablosuz şarj teknolojilerine oranla temasa da ihtiyaç duymayacak.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, akıllı telefonlar içerdiği fonksiyonlar sayesinde günlük hayatımızın vazgeçilmezi. Bu telefonların ortak noktası ise bir gün bile gitmeyen şarj sorunu. Bu sorun karşısındaApple yeni bir adım atıyor. Bloomberg’in haberine göre telefonunuzu bir standa yerleştirmeden, siz odanın içinde dolaşırken cihazınız şarj olabilecek. Apple’ın kablosuz şarj teknolojisini 2017 yılında kullanıma sunması bekleniyor.

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