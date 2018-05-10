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Ekonomi

Apple İrlanda'da 1 milyar dolarlık veri merkezinden vazgeçti

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – Apple, İrlanda’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı veri merkezinden vazgeçtiğini açıkladı

10 Mayıs 2018 19:19

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – Apple, İrlanda’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı veri merkezinden vazgeçtiğini açıkladı. Proje, ABD’li teknoloji devinin Avrupa’daki en büyük yatırımı olacaktı ve İrlanda’da 300 istihdam yaratması bekleniyordu.
CNBC’de yer alan habere göre Apple, İrlanda’da 850 milyon euro (1 milyar dolar) yatırımla açılması beklenen veri merkezini, planlama başvurularında yaşadıkları gecikmelerden dolayı yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
İrlanda Yüksek Mahkemesi Ekim ayında şirketin veri merkezi planlarına devam edebileceğine hükmetmiş, fakat kararın ardından çevre koruma örgütleri İrlanda Anayasa Mahkemesi’ne temyiz başvurusu yapmıştı.

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