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Bilim / Teknoloji

Apple, iPhone 7'nin satış rakamlarını açıklamayacak

Apple’a göre artık ilk hafta satışları talep ile değil arz ile alakalı

12 Eylül 2016 21:04

Apple, iPhone 7’nin çıkış haftasında kaç adet sattığını açıklamayacağını duyurdu. Apple yönetimine göre ilk hafta kaç adet satışa çıkarırlarsa çıkarsınlar yeni iPhone yok satacak. Bu yüzden satış rakamlarının artık bir önemi kalmadı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Apple uzun süredir devam ettirdiği bir geleneği iPhone 7 ile sona erdiriyor. Şirket dün yaptığı açıklamayla, bundan sonra iPhone’un çıkış haftasındaki satışlarını açıklamayacaklarını duyurdu. iPhone 7’nin çıkış haftasında ne kadar sattığının bilinmesi, cihazın diğer iPhonelar’a kıyasla nasıl bir performans sergilediğini görmek için önemliydi.

Ancak Apple’a göre iPhone satışlarını açıklamamasının sebebi birşey saklamaya çalışması değil, bu rakamlara artık ihtiyaç duyulmaması. Apple yönetimi, iPhone 7’nin çıkışında satışa sundukları tüm telefonların daha raflara bile ulaşmadan satılacağını ve ön sipariş aşamasında yok satmaya başlayacaklarını söyledi. Bu yüzden Apple’a göre artık ilk hafta satışları talep ile değil arz ile alakalı. Yani ilk hafta kaç adet iPhone satıldığı tamamen Apple’ın çıkış için kaç adet telefon hazırladığı ile ilgili bir hal almış durumda. Bu yüzden de Apple artık ilk hafta satışlarının rakamlarını açıklamayacak.

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