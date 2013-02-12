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Apple iPhone 6 üretimi için hazır

Apple iPhone 6’nın üretimi için son hazırlıklarını tamamlandığını duyurdu

12 Şubat 2013 18:04

Apple’ın son modeli iPhone 6’nın üretimi için son hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Yeni yılla birlikte Apple ve yeni ürünlerine yönelik söylentiler hız kazandı.

iPhone 6’nın 2013’ün Haziran ayında piyasaya sürüleceğine yönelik haberler daha önce gündeme gelmişti.

ABD merkezli teknoloji danışmanlığı şirketi Jefferies’in analisti Peter Misek, Apple’ın yeni iPhone tasarımıyla ilgili çizimleri değerlendirmeye başladığını söyledi.
Teknoloji dünyasında isminin iPhone 5s olacağı söylenen yeni modelin tasarımına yönelik söylentiler de hız kazandı.

Modelin 4,8 inç genişliğinde ekran genişliği olacağı ifade edildi. Yeni modelin geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü kamerası olacağı da dedikodular arasında.

Apple’ın yedinci nesil mobil cihazının pembe, sarı, mavi, yeşil, mor, gri, kırmızı ve gümüş rengi seçeneklerde olabileceği belirtildi.

Daha önce çıkan haberlerde iPhone 5s ya da iPhone 6 olarak bilinen modelin plastik kasaya sahip olacağı söylenmişti.

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