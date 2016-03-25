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Bilim / Teknoloji

Apple, iPhone 5S'in satışlarını durdurdu

Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde yeni telefonu iPhone SE'yi tanıtmıştı

25 Mart 2016 13:44

Apple'ın "Yeni nesil iPhone 5S" olarak adlandırılan iPhone SE lansmanı ardından iPhone 5S'in satışları durduruldu.

Habertürk’ün haberine göre, Apple'ın bir süredir merakla beklenen 4 inç boyutuna sahip yeni nesil telefonu iPhone SE'yi tanıtarak hem iPhone 6S özelliklerini hem de iPhone 5S gibi 4 inç ekrana sahip bir yapısıyla iyi ve aynı zamanda küçük ekranlı bir telefon alternatifi olmuştu.

Özellikle iPhone'un 4 inç boyutunu sevip bu nedenle iPhone 6 ve 6S modellerini tercih etmeyen kesim için oldukça mantıklı bir hareket yapan Apple, lansmanın ardından "Yeni nesil iPhone 5S" olarak adlandırılan iPhone SE'nin satış rakamlarının yüksek olması için iPhone 5S satışını durdurdu.

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