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Bilim / Teknoloji

Apple, iPhone 4 için teknik desteği durduruyor; Türkiye'deki kullanıcılar ne olacak?

iPhone 4 için sağlanan hizmetler de 31 Ekim itibarıyla son bulacak.

20 Ekim 2016 12:26

Apple 2010 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 4’e zorunlu teknik desteği bu ay sonunda bitirme kararı aldı. Ancak yasalar gereği Türkiye ve Kaliforniya’da hizmet sürecek.

Milliyet'teki habere göre,  akıllı telefonlar arasında ön kamera ve Facetime gibi özellikleriyle devrim yaratan iPhone 4’ün yanı sıra 13 inç MacBook Air, üçüncü nesil AirPort Extreme ve ikinci nesil Time Capsule için sağlanan hizmetler de 31 Ekim itibarıyla son bulacak. 

 

Yasa gereği Türkiye istisna

 


Ancak, Apple, yasalar gereği Türkiye ve Kaliforniya’da iki yıl zorunlu destek vermeye devam edecek. Türkiye ve Kaliforniya’daki kanunlar gereği, firmaların müşterilere sunduğu desteğin yedi yıl boyunca devam etmesi gerekiyor.

Dolayısıyla, Türkiye’deki iPhone 4 kullanıcılarının iki yıl daha resmi bir destek almaya devam etmeleri söz konusu.

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