Apple iPad ismine 60 milyon dolar ödedi

Apple, Çin’in Proview şirketi ile “iPad” ismi üzerinden yaşadığı hukuki anlaşmazlığı çözmek için şirkete 60 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Proview, iPad isminin haklarını 2000 yılında aldığını ve Çin piyasalarında ismin haklarının kendisinde olduğunu iddia ediyordu.

Ancak, Apple, 2009 yılında ismin dünya genelinde haklarını satın aldığını öne sürüyordu.

Guangdong’da bir mahkeme iki şirketin anlaşmaya varması çağrısında bulundu.

Mahkeme yaptığı açıklamada, anlaşmazlığın sona erdiğini ve Apple’ın mahkemenin hesabına 60 milyon dolar yatırdığını söyledi.

Apple, iPad isminin küresel haklarını, Tayvan’da Proview’e bağlı bir şirketten 55,000 dolara satın almıştı.

Ancak, Çin, Tayvan'daki şirketin isim haklarını satmaya yetkisi olmadığını söylüyordu.

İki şirket arasındaki anlaşmazlık sonucu Apple, Çin’in bazı bölgelerinde iPad ürünlerini piyasadan geri çekmişti.

Proview ise Şangay’da ürünün satışını yasaklanması için mahkemeye başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Proview şirketi BBC’ye yaptığı açıklamada mahkemenin açıklamasını doğruladı ve her iki tarafın da anlaşmadan memnun olduğunu söyledi.

Çin piyasalarında Apple ürünleri çok fazla rağbet görüyor. Talep son yıllarda gittikçe yükselmişti.

Ancak Samsung gibi şirketlerin de Çin piyasalarına yönelmesi ile yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Uzmanlar, Apple’ın, Çin’deki satışlarının etkilenmesini istemediği için anlaşmaya vardığını söylüyor.

BBC Türkçe