T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Apple hisseleri 400 doların altını gördü

Apple, istediği satış rakamını yakalamayadığı iPhone 5 nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor

25 Haziran 2013 18:19

ABD’li teknoloji devi Apple’ın hisseleri, bir zamanlar 700 doların üzerinde gezinirken, dün 400 doların altına indi. Yeni iPhone modelleri üzerindeki belirsizliğin yanı sıra iPhone satışlarını istendiği gibi gitmemesi nedeniyle borsada darbe alan Apple, gün sonunda tekrar 400 doların üzerine çıkmayı başardı.

Apple, istediği satış rakamını yakalamayadığı iPhone 5 nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. iPhone 5S ve ‘iPhone Light’ adıyla sunulması beklenen ucuz iPhone modeli üzerindeki belirsizlik, kötü gidişe olumsuz etki yapıyor.

Hisse değerinin 705 doları bulduğu Eylül 2012’de dünyanın en değerli şirketi olan ancak bu tarihten sonra borsada düşüşe geçen Apple, Ocak 2013’te unvanını Exxon Mobil şirketine kaptırmıştı.


Rekorları dengede


Apple, Eylül 2012’den bu yana hisse değerinde yüzde 40’lara varan azalma yaşadı. Şirket, 2013’ün ilk çeyreğinde, 10 yıl aradan sonra ilk kez karında azalma yaşandığını açıklamıştı.

Hisse değeri dün 398.05 folara kadar düşen Apple, günü 402.54 dolardan kapadı.

CNET’in haberine göre, Apple, borsadaki en kötü performansını 52 hafta boyunca 385.10 dolar civarında seyrederek sergilemişti. Şirketin en iyi performansı ise hisselerini yine 52 hafta 705.07 dolar seviyesinde tutması olmuştu.

Apple, 2013'ün ilk çeyreğinde 37 milyon iPhone sattı. Analistler, Haziran'a sona erecek ikinci çeyrekte 35 milyon iPhone satılmasını bekleniyor.

ETİKETLER

applehisseborsaçöküş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24