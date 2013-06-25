Apple hisseleri 400 doların altını gördü

ABD’li teknoloji devi Apple’ın hisseleri, bir zamanlar 700 doların üzerinde gezinirken, dün 400 doların altına indi. Yeni iPhone modelleri üzerindeki belirsizliğin yanı sıra iPhone satışlarını istendiği gibi gitmemesi nedeniyle borsada darbe alan Apple, gün sonunda tekrar 400 doların üzerine çıkmayı başardı.

Apple, istediği satış rakamını yakalamayadığı iPhone 5 nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. iPhone 5S ve ‘iPhone Light’ adıyla sunulması beklenen ucuz iPhone modeli üzerindeki belirsizlik, kötü gidişe olumsuz etki yapıyor.

Hisse değerinin 705 doları bulduğu Eylül 2012’de dünyanın en değerli şirketi olan ancak bu tarihten sonra borsada düşüşe geçen Apple, Ocak 2013’te unvanını Exxon Mobil şirketine kaptırmıştı.



Rekorları dengede



Apple, Eylül 2012’den bu yana hisse değerinde yüzde 40’lara varan azalma yaşadı. Şirket, 2013’ün ilk çeyreğinde, 10 yıl aradan sonra ilk kez karında azalma yaşandığını açıklamıştı.

Hisse değeri dün 398.05 folara kadar düşen Apple, günü 402.54 dolardan kapadı.

CNET’in haberine göre, Apple, borsadaki en kötü performansını 52 hafta boyunca 385.10 dolar civarında seyrederek sergilemişti. Şirketin en iyi performansı ise hisselerini yine 52 hafta 705.07 dolar seviyesinde tutması olmuştu.

Apple, 2013'ün ilk çeyreğinde 37 milyon iPhone sattı. Analistler, Haziran'a sona erecek ikinci çeyrekte 35 milyon iPhone satılmasını bekleniyor.