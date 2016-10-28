Apple, gözbebeklerini tanıttı; Türkiye fiyatı cep yakıyor!

Apple, Türkiye saati ile 20:00'de başlayan 'Hello Again' etkinliğinde, yeni Macbook Pro ve Macbook Air modellerini görücüye çıkardı.

Teknolojioku’da yer alan habere göre, yeni MacBook Pro, OLED panel ile geliyor. Apple bu panele Touch Bar ismini veriyor. Klavyenin üst tarafına konumlandırılmış olan OLED panel için ikinci bir ekran görevi görüyor diyebiliriz. Örneğin; bir video düzenleyeceğiniz zaman OLED panelde video uygulamasının kısayolları ortaya çıkıyor. Ayrıca mesajlaşırken Touch Bar'da emojileri ve metin tahminlerini görebilirsiniz.

Touch Bar'ı dilediğiniz gibi özelleştirebilir ve istediğiniz kısayolları atayabilirsiniz. Bu eski MacBook Pro'da FN ile çalışan tuşları yeni MacBook Pro modellerinde de aynı yerde durmasını isteyenlerin hoşuna gideceği belirtiliyor.

Touch ID

Yeni MacBook Pro modelinde parmak izi okuyucusu için 2. nesil Touch ID yer alıyor. Apple T1 chip sayesinde Touch ID güvenliği sağlanıyor. Touch ID sayesinde Apple Pay'i internet sitelerinde ödeme yapmak için kullanabilirsiniz.

13 inç Yeni MacBook Pro, sadece 14.9mm kalınlığında. Yeni MacBook Pro 13 inç bir önceki modele göre yüzde 17 daha ince ve yüzde 23 daha hafif.

Touch Bar'ın yer almadığı Yeni MacBook Pro 13 inç modeli, MacBook Air'dan bile daha ince.

15 inç Yeni MacBook Pro, sadece 15.5mm kalınlığında. Yeni MacBook Pro 15 inç bir önceki modele göre yüzde 14 ince ve %20 daha hafif.

Yeni MacBook Pro modellerinin ekranları yüzde 67 daha parlak, %67 daha fazla kontrastlı ve yüzde 25 daha rekli.

Yeni MacBook Pro 15 inç özellikleri

-2.6 GHz dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci

-3.5 GHz’e kadar Turbo Boost

-16 GB 2133 MHz bellek

-256 GB PCIe tabanlı SSD1

-2 GB belleğe sahip Radeon Pro 450

-Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası

-Touch Bar ve Touch ID

Yeni MacBook Pro 13 inç özellikleri

-2.9 GHz İşlemci

-256 GB Depolama Kapasitesi

-2.9 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 işlemci

-3.3 GHz’e kadar Turbo Boost

-8 GB 2133 MHz bellek

-256 GB PCIe tabanlı SSD1

-Intel Iris Graphics 550

-Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası

-Touch Bar ve Touch ID

Fiyatlar

13 inç MacBook Pro fiyatı 1.799 dolardan başlıyor.

15 inç MacBook Pro fiyatı 2.399 dolardan başlıyor.

13 inç Touch Bar'sız MacBook Pro fiyatı ise 1.499 dolardan başlıyor.

Türkiye fiyatları şöyle: