Apple giyilebilir teknolojilerinin anahtarı: M7

Apple, en büyük rakibi Samsung’un Galaxy Gear adlı akıllı saatini sunmasından bir hafta sonra kendi ‘giyilebilir teknolojisini’ sundu: iPhone 5S.

Apple’ın en son etkinliğinde sunduğu parmak izi tarayıcılı ve ilk 64-bit işlemcili amiral gemisi, teknoloji bilgelerinin en fazla ilgi gösterdiği cihaz oldu. Az değinilen, ancak Apple’ın uzun dönemli başarısında büyük rol oynayacak bir teknoloji, iPhone 5S’in içinde yer alan ve tüm hareketleri algılayabilen yeni bir çip.

iPhone’un A7 işlemcisi içinde yer alan M7 adındaki çip, geliştiricilere sağlık-denetleyici cihaz ve uygulamalar yapmaları için fırsatlar sunarken, diğer elektronik cihazlar için de aynı imkanı veriyor. M7, aynı zamanda, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen, fitness ölçüm cihazı ve akıllı telefon aksesuarı iWatch’un önünü açan teknolojinin kendisi.

Forrester Research araştırma şirketinde mobil analisti olan Sarah Rotman Epps, “M7, çok daha güçlü giyilebilir cihazlara sahip olabileceğinizi ve iPhone’un çevresini takip etmek konusunda daha hassas olacağı anlamına geliyor... iPhone’un çekirdek yeteneklerini artıran M7, Apple veya bir başka firma tarafından yapılmış olması önemsenmeden, aynı zamanda telefonu giyilebilir akseuarlar için bir merkez haline getiriyor” dedi.

Uzun yıllardı, PC’lerde ve mobil cihazlarda grafikleri işlemek için yer alan çipler, oyun ve videoların çok daha akıcı olmasını sağlarken, bilgisayarların ana ‘kalbini’ diğer görevler için kullanılabilir kıldı. Apple’ın pazarlama müdürü Phil Schiller, benzer bir prensiple, ‘M7’nin bir hareket ekişlemcisi olduğunu’ belirtti. Bu da, M7’nin iPhone’un jiroskop, ivme ölçer ve pusula gibi uygulamalarından gelen verileri sürekli ve ‘A7 çipini uyandırması gerekmeden’ işleyebilmesi demek.

Aynı zamadan ‘Core Motion’ adı verilen bir yazılım arayüzü sunan Apple, iPhone kullanıcılarının hareketsiz olduklarını veya yürümekten arabaya kullanmaya kadar yaptıkları faaliyetleri gösterecek.



'iWatch'un kalbi'



Schiller, Salı günü düzenlenen etkinlikteki açıklamasında, “Yeni yazılım ve uygulamalar aracılığıyla, akıllı telefonlarda hiçbir zaman kullanılmamış yepyeni bir boyutta sağlık ve fitness çözümlerine ulaşacaksınız” dedi.

Bazı analistler, sadece adımları sayan ve parkur ölçümleri yapan Fitbit ve Jawbone firmasının ‘up’ gibi aksesuarların, akıllı telefonun bir parçası haline gelme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise sağlık uygulamalarındaki gelişmelerin, Galaxy Gear gibi daha karmaşık cihazların geliştirilmesini sağlayacağını savunuyor.

Apple’ın kısa süre önce bir teknoloji yöneticisi transfer ettiği Nike, Nike+ Move uygulamasıyla Core Motion kullanarak ilk fitness yazılımı sunan şirketler arasında yer alıyor. Ancak Apple sadece diğer geliştiricilerin önünü açmakla kalmıyor, M7 için parlak bir gelecek hazırlıyor.

Apple’ın stratejisi hakkında bilgisi bulunan bir kaynağa göre, M7, iWatch’un da kalbinde yatan teknoloji.

Anlistler ve Apple’ın ski çalışanları, geleceğe yönelik ürünleri hakkında yorum yapmasa da, teknoloji devinin M7 stratejisinin iWatch geliştirme süreciyle uyumlu olacağını belirtiyor.

Gartner araştırma şirketinde mobil analist olan Carolina Milanesi, “M7, giyilebilir teknolojilerin yanı sıra, ödeme yapmalarını gerektirmeden tüketicilerin istediklerini anlamak açısından iyi bir örnek” dedi.

Apple’ın mobil biriminde yer almış eski bir çalılşana göre, 64-bit işlemci kapasiteli A7, Apple’ın eski çip tasarımlarının sonucu olduğu gibi, M7, iWatch’un bünyesindeki teknoloji için ‘destek tekerleği’ görevi de görebilir.

iPhone 5S’in günlük hayattaki gerçek zamanlı kullanımından elde edilecek hareket verileri, Apple’ın iWatch tasarımını optimize etmesini sağlayacak. Böylece, yeni bir teknolojiyi büyük ölçekli deneme olmadan sunmanın doğurduğu riskleri de aşmış olacak.

Bir diğer eski çalışan, kendi çiplerini tasarlayarak, Apple’ın mevcut en iyi işlemciden çok daha iyi performans gösterecek yazılım ve donanımı bir araya getirebileceğini ifade etti.



Bluetooth merkezli otomatik sistemler



M7 sayesinde hazırlanacak sağlık uygulamalarının yanı sıra, en yeni iPhone’lar, gelişen Bluetooth teknolojisi sayesinde diğer elektronik cihazlarla da yakından etkileşim fırsatı doğuracak. Analistler ve girişimciler, Apple’ın gelecek hafta tüm iPhone’lara indirilebilecek yeni iOS 7’nin kapsamında bulunan iBeacon yazılımı sayesinde, yakın mesafe kablosuz bağlantı teknolojisinin yeniden hayat bulacağı görüşünde.

iBeacon, iPhone’ların yakınlarındaki Bluetooth cihazlarını geçmişe kıyasla çok daha az batarya gücü kullanarak çok daha kesin bir şekilde tespit etmesini sağlıyor. Bazı çevresel cihazlarla kullanıldığında, iBeacon, dükkanlarda GPS-benzeri konumlama sağlayacak veya bir kişi evine girdiği anda onu fark edecek. Böylece, içeri adım atar atmaz ışıkların veya kilitkerin açılması gibi otomatik sistemler gelişebilir.

Somo mobil tasarım ajansında kıdemli yenilik müdürü olan Joel Blackmore, “iBeacon kullanarak, sadece dükkanlar içinde geçerli olacak içerikleri, doğrudan ürünlerin önünde sunabiliriz... Bir müşteri ürüne yaklaştıkça, video, bilgi vs. gibi daha fazla içerik karşısına çıkabilir” dedi.

Bağlantılı cihazların yönetimi için teknoloji platfotmu satan EVRYTHNG şirketinin kurucularından Dam Guinard, ‘sonuç olarak iOS 7 ve yeni iPhone’ların uzun süredir vaat edilen ‘internet olaylarını’ gerçekten hayata geçirebileceğini’ belirtti.