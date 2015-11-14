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Yaşam

Apple Genel Müdürü Cook: Eşcinsel olmam Tanrı'nın bana verdiği en büyük hediye

Üniversitelilerin sorularını cevaplayan Cook, iş ve staj imkanı müjdeledi

14 Kasım 2015 17:45

Apple’ın CEO’su olan ve açık eşcinsel kimliğe sahip olan Tim Cook, öğrencilerin sorduğu iş hayatından eşcinsel oluşuna kadar birçok soruyu cevapladı. İrlanda’da üniversite öğrencileriyle buluşan Cook, “Eşcinsel olmam Tanrı’nın bana verdiği en büyük hediye” şeklinde konuştu.

GZone’un haberine göre Apple’ın açık eşcinsel CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz gün Dublin’deki Trinity College’de öğrencilerle buluştu. Apple’ın Dublin ofisine öğrencilere iş ve staj imkanı sunduklarını müjdeleyen Cook, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

”Apple olarak İrlanda’ya evimiz demekten gurur duyuyoruz, bilhassa LGBT hakları üzerinde tüm dünyaya verilen insanlık dersinden dolayı Apple’ın İrlanda ile yakın ilişkide olmasından çok memnunun” diyen Cook, bir öğrencinin yönelttiği eşcinsellik ile ilgili bir soruya, ”Eşcinsel olmam Tanrı’nın bana verdiği en büyük hediye” cevabını verdi.

 

 

 

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