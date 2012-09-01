Apple, Galaxy S3'ü de yasaklatmak istiyor

Apple, ABD'de kazandığı davanın ardından 4 Samsung ürününde daha patent ihlali yapıldığı gerçekçesiyle mahkemeye başvurdu. Bu ürünler arasında Samsung'un amiral gemisi sayılan Galaxy S 3'de bulunuyor.

Apple , Samsung’la olan kavgasına ara vermeden devam ediyor. ABD ’li elektronik devine karşı bir milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Samsung, şimdi de amiral gemisi Galaxy S III dahil birçok ürünün ABD ’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ars Technica sitesinin verdiği bilgiye göre, Apple , dün Samsung aleyhine başlattığı patent ihlali mücadelesini genişleterek, Galaxy S III, Galaxy Note 10.1 ve diğer mobil cihazların içinde bulunduğu bir listeyle mahkemeye başvurdu. Bu ürünlerin, Pazartesi gününden itibaren ABD ’de satış yasağıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

Patent davasının ardından Güney Koreli rakibine karşı büyük bir koz elde eden Apple , Samsung’un 28 mobil cihazına birden satış yasağı getirme hakkı olduğunu öne sürmüştü. Bu açıklamanın ardından, Apple ’ın sekiz Samsung ürününü içeren bir liste hazırladığı ve mahkmeye gideceği haberleri yayıldı.

Samsung, patent davasının ardından bir milyar dolarlık cezayı ödemek zorunda. Güney Koreli elektronik üreticisi, cezaya itiraz etmezken, mahkemeden çıkan kararın, “mobil cihaz piyasası ve tüketicileri etkileyeceğini” belirtmiş ve Apple ’a karşı her türlü yasal önlemi alacaklarını ifade etmişti.

Satışlar tıkırında

Apple , ABD mobil cihaz piyasasında birinci konumda olan Samsung’un gücünü kırmakta kararlı. Ars Technica, Apple ’ın geçmişte Galaxy S2 Skyrocket ve Droid Charge cihazlarına satış yasağı getirmek istediğini, ancak bu ürünlerin satıştan kalkmış olması nedeniyle diğer ürünleri hedef seçtiğini belirtti. Ancak Apple ’ın yasaklanmasını istediği Galaxy S III ve Galaxy Note 10.1, ABD ’de şimdiden çok iyi satış rakamlarına ulaşmış durumda.

Global Equities Research şirketinin yaptığı en son piyasa araştırması, patent davasının ardından bu ürünlere satış yasağı gelmesinden korkan tüketicilerin S III ve diğer Samsung cihazlarına hücum ettiğini gösterdi. Samsung, benzer bir yasak endişesiyle, kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy Note II cihazını anında satışa sunmuştu.

Ars Technica, Apple tarafından 2011’den itibaren satış yasağı konmasını istediği Samsung ürünlerine ait listeyi verdi:

Galaxy S III, Galaxy S III–Verizon, Galaxy Note, Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II, Galaxy S II-T-Mobile, Galaxy S II-AT&T, Galaxy Nexus, Illusion, Captivate Glide, Exhibit II 4G, Stratosphere, Transform Ultra, Admire, Conquer 4G ve Dart smartphones, Galaxy Player 4.0 ve Galaxy Player 5.0 ortam yürütücüleri, ve Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 7.0 Plus and Galaxy Tab 8.9. (ntvmsnbc)