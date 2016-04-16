Apple, FBI'ın şifre talebini yine reddetti

ABD'li teknoloji devi Apple, San Bernardino davasından sonra, bu kez New York'taki bir uyuşturucu davası için iPhone’un şifresinin kırılması talebini reddetti.

6 soruda Apple - FBI tartışması: Güvenlik mi, gizlilik mi?

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin San Bernardino kentindeki terör saldırısını düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'nun şifresinin kırılmasında FBI'a yardım etmeyi reddeden Apple, bu defa da New York'ta bir uyuşturucu davasında Jun Feng adlı kişiye ait iPhone'un şifresinin kırılmasında ABD Adalet Bakanlığının talebini geri çevirdi.

Merkezi Kalifroniya'da bulunan şirketten yapılan açıklamada, ABD hükümetinin New York davasında Apple'ın yardımının gerekli olduğunu ispat edemediği ve Feng'e ait iPhone'dan bilgileri çıkarmak için bakanlığın bütün yolları denemediği belirtildi.

FBI, San Bernardino davasında Faruk'a ait iPhone'un şifresinin ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından kırıldıktan sonra Apple'ın yardımına ihtiyaç duymadığını bildirmişti. Ancak, FBI Direktörü James Comey, geçen hafta, Faruk’a ait iPhone'nun şifresini kırmak için kullanılan yöntemin diğer modeller için çalışmayabileceğini söylemişti. New York Doğu Bölgesi Mahkemesi Hakimi James Orenstein, 29 Şubat'ta Apple'a iPhone'un güvenlik kilidini kırması yönünde emir vermek için gerekli yasal dayanağın olmadığına karar vermişti. ABD Adalet Bakanlığı ise Orenstein'in bu kararını bozdurmak için davayı Brooklyn Bölge Mahkemesi Yargıcı Margo Brodie'ye götürmüştü.

Massachussets eyaletindeki başka bir davada da Marianne Bowler adlı federal yargıç, Boston'daki bir çete üyesinin iPhone'unun kırılması için Apple'ın FBI'ya 'teknik destek' vermesini talimat etmişti.