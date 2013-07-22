Apple, ekranları büyütmeyi deniyor

Apple ve Asyalı tedarikçileri iPhone ve tabletler için daha büyük ekranları deniyor.

radikal.com.tr'deki habere görei Apple’ın geçen aylarda, akıllı telefonlar için 4 inçten daha büyük ekran prototipleri ve tabletler için de 12 inçten büyük tasarımları istediği belirtiliyor. Apple’ın şuanki ürünü iPhone 5’in ekranı 4 inç. iPadler ise 9.7 inçlik ekranlara sahip.

Büyük ekran tasarımlarının piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Apple’ın büyük ekranları test etmesinin farklı tüketici isteklerine cevap vereren ürünler piyasaya sürmek istemesi ve farklı çeşitlerde tabletler üretme isteği olarak yorumlanıyor.

Apple, yerini Samsung'a kaptırmak istemiyor

Apple’ın en büyük rakibi olan Samsung, ‘herkes için her şey’ stratejisiyle hareket ederek birçok farklı müşteriyi cezbedebilmek için farklı boyutlarda farklı ürünler piyasaya sürüyor.

Apple, tablet piyasasında hala lider olsa da, pazar payı geçen yıl yüzde 58.1 iken bu yıl yüzde 39.6. Samsung’un pazardaki payı ise geçen yıldan bu yana yüzde 6.6 arttı.