T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple, dünyanın en büyük veri merkezini Danimarka’da kuracak

Apple'ın veri merkezi olarak kullanacağı binanın inşaatı 10 yıl sürecek

23 Şubat 2015 17:17

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, bilişim devi Apple’nin Danimarka’da yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından gönderilen basın bildirisinde, Apple’nin Danimarka’nın Jylland Yarım Adası’ndaki Viborg şehri yakınlarında dünyanın en büyük veri merkezini kuracağı açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, bilişim devi Apple’nin milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve Danimarka ekonomisine büyük katkıda bulunacağını belirten Ticaret ve Bilişim Bakanı Mogens Jensen şöyle dedi:

“Danimarka için yılın en güzel ekonomi haberi Apple’nin ülkemizde yapacağı yatırım haberi oldu. Yapılacak yatırım sadece bölgenin değil, ülkemizin ekonomisine da büyük katkıda bulunacak, yüzlerce kişiye iş imkanı yaratılmış olacaktır. Apple’nin ülkemizde yatırım yapmak istemesinin en büyük nedeni veri merkezinin yenilenebilir enerji ve merkezi ısıtma sistemi ile faaliyet gösterecek olmasıdır. Ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.”

Mogens Jensen, Dışişleri Bünyesindeki ‘Danimarka’da yatırım yap’ adlı yabancıları yatırıma teşvik eden dairenin, 3 yıllık çalışması sonrasında Apple’ın yatırım için ikna edilebildiğini söyledi. Sosyal ağlardaki müzik, resim ve dosyaların depolanması için daha büyük veri merkezine ihtiyaç olduğu ve veri merkezinde, telekomünikasyon ve veri depolama sistemlerinin yer alacağı bildirildi. Bina inşaatının ise yaklaşık 10 yıl süreceği açıklandı.

 

ETİKETLER

appledanimarkaveri merkeziyatırımekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24