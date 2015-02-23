Apple, dünyanın en büyük veri merkezini Danimarka’da kuracak

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, bilişim devi Apple’nin Danimarka’da yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından gönderilen basın bildirisinde, Apple’nin Danimarka’nın Jylland Yarım Adası’ndaki Viborg şehri yakınlarında dünyanın en büyük veri merkezini kuracağı açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, bilişim devi Apple’nin milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve Danimarka ekonomisine büyük katkıda bulunacağını belirten Ticaret ve Bilişim Bakanı Mogens Jensen şöyle dedi:

“Danimarka için yılın en güzel ekonomi haberi Apple’nin ülkemizde yapacağı yatırım haberi oldu. Yapılacak yatırım sadece bölgenin değil, ülkemizin ekonomisine da büyük katkıda bulunacak, yüzlerce kişiye iş imkanı yaratılmış olacaktır. Apple’nin ülkemizde yatırım yapmak istemesinin en büyük nedeni veri merkezinin yenilenebilir enerji ve merkezi ısıtma sistemi ile faaliyet gösterecek olmasıdır. Ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.”

Mogens Jensen, Dışişleri Bünyesindeki ‘Danimarka’da yatırım yap’ adlı yabancıları yatırıma teşvik eden dairenin, 3 yıllık çalışması sonrasında Apple’ın yatırım için ikna edilebildiğini söyledi. Sosyal ağlardaki müzik, resim ve dosyaların depolanması için daha büyük veri merkezine ihtiyaç olduğu ve veri merkezinde, telekomünikasyon ve veri depolama sistemlerinin yer alacağı bildirildi. Bina inşaatının ise yaklaşık 10 yıl süreceği açıklandı.