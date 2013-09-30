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Ekonomi

'Apple Coca Cola'nın gazını kaçırdı, tüketimin yeni sembolü haline geldi'

Times, 13 yıldır hazırlanmakta olan listede Coca-Cola'nın birinci sıradaki konumunu ilk kez Apple ve Google gibi iki şirket karşısında kaybedişini, teknoloji firmalarının çığır açan bir yükselişi olarak yorumluyor

30 Eylül 2013 11:59

Times, Apple markasının "Coca-Cola'nın gazını kaçırttığını" haber veriyor. Gazete, marka değeri olarak Coca-Cola'yı ilk defa tahtından indiren Apple şirketinin artık küresel planda tüketiciliğin yeni amblemi haline geldiğini yazıyor.
 
Gazete, reklam dünyasının yakından takip ettiği ve Interbrand danışmanlık grubu tarafından hazırlanan küresel markalar listesinde Coca-Cola'nın bu yıl hem Apple hem de Google'ın ardına düştüğünü bildiriyor:
 
"Interbrand'in hesaplarına göre Apple'ın iPhone ile ateşlenen göz alıcı yükselişi sayesinde 2000 yılında 6.6 milyar dolar olan marka değeri bugün 98 milyar dolara tırmanmış bulunuyor.
 
2000 yılında Apple'ın listedeki yeri, 36'ıncılıktı, Kodak'ın 12 sıra altında. Ama şimdi, Apple'ın da yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu dijital fotoğraçılıkla Kodak iflas etmiş durumda."
 
Times, baş yazılarından birini de ayırdığı yıllık marka sıralamasının küresel planda ekonominin kaydettiği değişime ışık tuttuğunu yazıyor.
 
Gazete, 13 yıldır hazırlanmakta olan listede Coca-Cola'nın birinci sıradaki konumunu ilk kez Apple ve Google gibi iki şirket karşısında kaybedişini, teknoloji firmalarının çığır açan bir yükselişi olarak yorumluyor.
 
 
BBCTürkçe

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