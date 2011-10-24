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Dünya

Apple Çin'de beşinci mağazasını açacak ŞANGHAY (A.A)

24 Ekim 2011 16:44

-Apple Çin'de beşinci mağazasını açacak ŞANGHAY (A.A) - 24.10.2011 - Dünyada fenomen haline gelen Apple, Çin'de beşinci mağazasını açmayı planlıyor. Şinhua ajansının haberine göre, yeni mağazanın Şanghay'da bulunan dev Apple mağazasından daha büyük olması öngörülüyor. Apple'ın Çin'in Pekin ve Şanghay'da bulunan ikişer mağazasının dünyanın en yoğun Apple mağazaları olduğunu ve en yüksek gelire sahip mağazalardan olduğu belirtiliyor. Haberde, Çin'in akıllı telefon, tablet bilgisayar ve uygulama pazarı açısından ABD'den sonra ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

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