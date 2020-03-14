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Dünya

Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararı aldı

Tim Cook, kararın Koronavirüs salgını nedeniyle alındığını duyurdu

14 Mart 2020 10:43

T24 Dış haberler

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Çin dışındaki bütün mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatacağını açıkladı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, internet üzerinden yaptığı açıklamada kararın yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) bulaşma riskini minimuma indirmek için alındığını ifade etti. 

Cook, şirketin Çin dışındaki tüm ofislerindeki çalışanlara da, eğer pozisyonları imkan veriyorsa evlerinde çalışma izni verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Kovid-19 tedavisi için Apple'ın şu ana kadar 15 milyon dolar bağış yaptığı belirtildi.

İstanbul'da biri Zorlu Center'da, biri de Akasya AVM'de olmak üzere iki 'Apple Store' bulunuyor.

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