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Bilim / Teknoloji

Apple cihazları Türkçe konuşacak

Apple'ın iPhone ve ipad gibi ürünlerinde kullandığı kişisel asistan Siri'ye Türkçe dil desteği geliyor

25 Haziran 2014 13:15

Apple’ın akıllı telefonlarda sesli komutları anlayan yapay zekâ yazılımı Siri, yakın zamanda Türkçe’yi destekleyecek. Bu konuda çalışmalar başlatan Apple, verdiği ilanla Türkçe bilen yazılım mühendisi aramaya başladı.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, siri gibi akıllı telefon asistanların en büyük sorunu belli başlı dillerde destek veriyor olmaları. Bu yüzden sadece bu dildeki komutları anlayabilen bu asistanlarla İngilizce gibi temel ve yaygın dillerde konuşmak gerekiyor. Henüz Türkçe komutları anlayan kişisel asistan bulunmuyor.

Apple'da yer alan Siri isimli asistanın anladığı dil sayısı artıyor. Bu konuda adım atmaya başlayan şirket aralarında Türkçe'nin de bulunduğu dilleri konuşan Siri Dil Mühendisi ilanı verdi.

Apple’ın resmi internet sitesinde yayımlanan Türkçe bilen yazılımcı ilanı:

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