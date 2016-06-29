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Apple CEO’sundan Türkçe tweet: Dualarımız Türk halkı için #Istanbul

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı

29 Haziran 2016 04:31

Apple CEO’su Tim Cook, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısıyla ilgili Türkçe bir tweet attı. Cook, paylaştığı mesajda “Dualarımız Türk halkı için #Istanbul" dedi.

Cook'un paylaştığı mesaj şöyle:

 

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