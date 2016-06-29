Apple CEO’sundan Türkçe tweet: Dualarımız Türk halkı için #Istanbul

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Apple CEO’su Tim Cook, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısıyla ilgili Türkçe bir tweet attı. Cook, paylaştığı mesajda “Dualarımız Türk halkı için #Istanbul" dedi.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1">Cook'un paylaştığı mesaj şöyle:</p>\r\n\r\n<p class="p1"> </p>\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr">\r\n<p dir="ltr" lang="tr">Dualarımız Türk halkı için <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/hashtag/Istanbul?src=hash">#Istanbul</a></p>\r\n</blockquote>\r\n