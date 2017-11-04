Apple CEO’su Cook: iPhone X kahveden ucuz

iPhone X fiyatının aşırı yüksek olduğu şikayetlerine yanıt veren Apple CEO’su Tim Cook, yeni modelin fiyatının seçkin yerlerden bir ay boyunca alınan kahvenin toplam fiyatından daha az olduğunu savundu.

Bugün mağazaların raflarındaki yerini alan iPhone X’in ABD’deki fiyatı en az 999 dolar. UBS Securities şirketinin direktörü Steve Milunovich, “Daha iki yıl önce bir telefonun böyle fiyattan satılabileceğini kimse düşünemezdi” dedi.

Ancak iPhone X fiyatının aşırı yüksek olduğunu kabul etmeyen Tim Cook, birçok kişinin akıllı telefonu taksitle aldığını hatırlatarak Apple’ın yeni ürününü ayda sadece 33 dolara satın almanın mümkün olduğunu söyledi.

Cook, “Eğer düşünürsek bu haftada birkaç fincan kahve eder. Hatta seçkin yerlerden günde bir kahve için harcanan paradan daha az” dedi.