Apple CEO'su Tim Cook: Yeni iPhone SE, en iyi Android telefondan bile hızlı

Apple CEO'su Tim Cook, yeni iPhone SE modelleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, yeni iPhone SE'nin en iyi Android telefonlardan bile hızlı olduğunu iddia etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonu iPhone SE'yi duyurdu. Uzunca bir süredir söylentilere konu olan ve gerek tüketicilerin gerekse teknoloji uzmanlarının merakla bekledikleri bu telefon, satışa sunuldu. Apple CEO'su Tim Cook, yeni akıllı telefonları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

WebTekno'nun haberine göre; Tim Cook, yatırımcılarla bir araya geldiği görüşmede, iPhone SE'nin gelir seviyesi düşük olan ülkelerde daha çok tercih edileceğini açıkladı. Yeni telefonlarının ciddi anlamda uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyen Cook, bu hamlenin çok sayıda tüketiciyi iOS kullanmaya iteceğini ifade etti.

Cook, yaptığı açıklamalarda yeni iPhone'un piyasadaki en iyi Android telefondan bile hızlı olduğunu söyleyerek bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi.

Cook, yeni iPhone SE'nin rekabetçi fiyatının, şirketin gelecekteki genel fiyatlandırma politikasındaki bir değişikliği gösterip göstermediği ile ilgili soruya ise kaçamak bir cevap verdi. Cook'a göre Apple, en iyi ürünleri daima uygun bir fiyat karşılığında satabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cook, bu durumun iPhone SE'ye özel değil, Apple'ın genel fiyatlandırma politikası olduğunu söyledi.

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