Apple CEO'su Tim Cook'un kazancı yüzde 550 arttı

Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'deki yıllık geliri 98,7 milyon dolar oldu. Cook, bir önceki yıla göre yüzde 550 artış elde etmiş oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na göre, Cook yıllık 3 milyon dolarlık ücret alırken, 82 milyon dolarlık hisse senedi ve 13 milyon dolarlık hisse senetleri de rapora yansıdı.

98,7 milyon dolarlık ödeme paketi, ayrıca Cook’un 630 bin 630 dolarlık güvenlik harcamalarını ve Apple’ın Cook’un kişisel hava yolculuğu için harcadığı 712.488 doları da içeriyor.

Cook, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2020’deki 0 dolarlık ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 1 dolarlık maaşının yanında hatırı sayılır bir kazanca sahip gibi görünse de her patron da başka şekillerde milyonlarca veya milyarlarca dolar ödeme alıyorlar. Örneğin, Musk, 2020’de 6,7 milyar dolar kazandı.