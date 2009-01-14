Appiah'ta son durum!



Fenerbahçe’nin, FIFA Oyuncuların Statü Komitesi’nin, Appiah anlaşmazlığında kendilerini haklı bulacağını ve tazminat hakkı elde edeceğini düşündüğü öğrenildi.



9 Ocak Cuma günü tarafların karşılıklı tazminat talebini görüşen FIFA komitesinin, sarı-lacivertli kulübün ortaya koyduğu gerekçeleri ve belgeleri olumlu bulduğu bildirildi.



Komitenin resmi kararı henüz açıklanmamasına karşın, serbest kalmak isteyen ve Fenerbahçe kulübünden 20 milyon euroya yakın tazminat talep eden Appiah’ın bu karar sonrasında Fenerbahçe’ye ödemesi gereken tazminatı verdiği takdirde transfer olabileceği ifade edildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; aksi takdirde Ganalı oyuncuyu transfer etmek isteyen kulübün, 6 milyon euroyu bulması beklenen tazminatı üstlenmek zorunda kalacağı vurgulandı. Bilindiği gibi Appiah, İngiliz Tottenham kulübüyle uzun süredir idmana çıkıyordu. Tottenham da, Appiah’ı kadroya katabileceğini açıklamıştı.



CAS kapısı açık



Resmi kararın açıklanmasının ardından Appiah’ın davayı CAS’a taşıyacağı, son karar sürecinin ise 1 yılı bulabileceği belirtildi.



CAS kararından önce Appiah’ın herhangi bir kulübe tescilini yaptırması halinde Fenerbahçe’nin tespit edilen tazminat tutarını talep edeceği öğrenildi.



