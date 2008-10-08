Appiah için G.Saray ve Trabzon!

Fenerbahçe'de sakatlığı problem olan ve dosyası FIFA'ya kadar taşınan Stephan Appiah konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.





Fenerbahçe'de sakatlığı problem olan ve dosyası FIFA'ya kadar taşınan Stephan Appiah konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Vatan gazetesinin haberine göre Appiah için Galatasaray ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği öne sürülüyor. Haber şu şekilde;



“Futbola devam ederse hayati tehlike ile karşı karşıya kalır” denilen ancak İtalya'da çeşitli sağlık kontrollerinden geçip bir daha İstanbul'a dönmeyen Ganalı oyuncu F.Bahçe ile FIFA'lık olmuştu. “Sağlığımla oynadılar. Bana hiç yardımcı olmadılar” diyerek yanlış tedavi ve sakat olmasına rağmen oynatılmasından yakınarak F.Bahçe Kulübü'nü suçlayan ve FIFA'ya giden Appiah, Portekiz'in Benfica takımıyla idmanlara çıkıyordu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Gana Milli Takımı'nın da formasını giydi. Son sağlık kontrollerinde oldukça iyi olduğu ortaya çıkan ve sağlam raporunu eline alan Appiah kendine takım aramaya başladı.



Benfica başta olmak üzere Juventus ve Serie A'dan bir kaç takımla görüşme yaptı. Ancak sarı-lacivertlilerden aldığı 2.2 milyon Euro'luk teklife ulaşamadı. Bunun üzerine rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi ama bu defa yön F.Bahçe değil ezeli rakip G.Saray ve Trabzonspor oldu. Önümüzdeki günlerde menajeri İstanbul'a gelecek ve G.Saray ile Trabzon yönetimiyle gizlice masaya oturacak.



İstanbul'a davet edildi



İki kulübün davetiyle İstanbul'a gelecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle kıyasıya bir pazarlık yaşanması bekleniyor. F.Bahçe'den olaylı ayrılan Appiah cuzi bir rakama serbest kalacak. F.Bahçe yönetimiyle sorun yaşayan ancak taraftarı sevdiğini söyleyen Appiah'ın menajerine, “Ben F.Bahçe taraftarını seviyorum. Onlara aşığım. Ancak bu dakikadan sonra ne onlar beni ister, ne de ben Fener'e giderim. G.Saray ve Trabzon'la görüşmeleri yap ve beni bilgilendir” dediği öğrenildi. Ganalı'da bu gelişmeler yaşanırken F.Bahçeli yöneticilerin bu görüşmeler sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Özellikle son yaşananların ardından taraftarın hedefi haline gelen yönetimin olası bir transfer sonrasında camiadan büyük tepki alması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada yani Appiah'ın mevkisinde sorun yaşaması ve Aurelio'nun da ayrılığının ardından bu sorunu çözememesi zaten büyük eleştiri alıyordu. Bu durumun ardından önümüzdeki haftalarda Appiah olayının da can sıkacağı aşikar.



