Appiah: Dönmeye hazırım

T24 - Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Stephen Appiah, kulübün ihtiyacı olması durumunda dönmek istediğini belirtti.



Fenerbahçe’nin çağırması halinde paranın önemi olmayacağını belirten Appiah, “Saracoğlu’na çıkmak için her şeyi yaparım. Bu düşünce bile beni heyecanlandırıyor” dedi.



Haberturk’e konuşan Stephen Appiah, Fenerbahçe’ye geri dönmeyi çok istediğini ifade ederek “Para önemli değil. Saracoğlu’na çıkmak için her şeyi yaparım. Ayrıldıktan sonra çok zor günler geçirdim. Eğer kulübün ihtiyacı olursa dönmeye hazırım. Benim nasıl bir futbolcu olduğu zaten herkes biliyor. Sağlığım yerinde ve o formayı giymeyi çok istiyorum. O sahaya çıkma düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. Çıkarsam dayanamam ağlarım herhalde” dedi.

"Çocuklarım Fenerbahçe formasını saklıyor"



Ganalı yıldız Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı günden bu yana Sarı-Lacivertli camiayı asla unutmadığının altını ilginç örneklerle çizdi. Appiah, “F.Bahçe ve Türkiye ile hiçbir zaman bağım kopmadı. Çocuklarım hala Sarı-Lacivert formalarını saklıyorlar. Yaşananlara çok üzüldüm. Özellikle başkanın durumuna. Yabancı futbolcular takımdan bir bir ayrılıyor. Ben dönmeye hazırım. Geçen sezon Serie A’da oynadım. Formum ve sağlığım çok iyi” diye konuştu.

Bonservisi elinde



Fenerbahçe’ye Juventus’tan 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Appiah geçen sezonu Serie A takımlarından Cesena’da tamamladı. Şu an bonservisi elinde olan Ganalı futbolcu bedelsiz şekilde Fenerbahçe’ye gelebilir.



F.Bahçe’yle sorunlu bir şekilde ayrılan ve FİFA’lık olan 30 yaşındaki orta saha, 2009 yılında Serie A’da Bologna forması giydi, 19 maçta boy gösterdi. 1 yıl Bologna macerasının ardından 2010 yılında Cesena’ya transfer olan Appiah, burada da 25 maçta 1 gole imza attı.



