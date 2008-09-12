Appiah Arsenal'e gidiyor mu?

İlginç olan haberden başlamayı gelenek hâline getirdik. Bu geleneği bu kez de bozmadan Avrupa'dan futbol kuşağımızın bugünkü gündemini açalım isterseniz. Premier Lig kulüplerindenalınmasının tedirginliğini yaşadıklarını belirttiler. Böyle olması ulusal ve uluslararası futbola zarar veriyormuş. Detaylar haberimizde....da farklı bir yerden tartışmaya girmiş yabancı teknik adamlara kafayı takmıştı.demişken,haberlerinin İngiliz gazetelerine sıkça haber olduğunu takip ediyoruz, konuyla ilgili Fransız teknik direktör açıklama yapmış. Bu da haberimizde...Real Murcia'nın teknik direktörü, kendisini 25 yıldır eleştiren Manolo Lama isimliBu da oldukça ilginç bir haberimiz, okumadan geçmeyiniz deriz...Bizim yakınen tanıdığımız isimlerin de Avrupa futbolunda adının sıkça telafuz edildiğini belirtmek isteriz. Örneğinyakınıyor, şaşırtıcı olmadığını sanıyoruz; ama bu haftasonu Parisli futbolseverlerin huzuruna çıkabilirmiş. Haberimizde detayları okumanız mümkün...Kezman'ın yerine Fenerbahçe'ye gelen. Ermenistan maçında oyundan alınırken tepki göstermesi eleştirilen Güiza, bu eleştirilere yanıt vermiş.Eleştiri meselesinin en ilginç olanı İngiltere'den geliyor. Henüz forma giymediği Manchestersuçlanan bir isim var. O isim, rekor bir ücretle takıma dâhil edilenHaberimizde oyuncunun bu eleştirilere nasıl yanıt verdiğini okumanız mümkün...