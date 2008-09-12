T24 LogoT24 Logo
Spor

Appiah Arsenal'e gidiyor mu?

Berbatov kendisini tembellikle eleştiren yorumculara nasıl bir yanıt verdi? Clemente kimin ölmesini diliyor? Kezman ne zaman forma şansı bulacak? Seedorf bu kez hangi takım arkadaşına laf attı? Hepsi ve da

12 Eylül 2008 03:00

Editör'den,

İlginç olan haberden başlamayı gelenek hâline getirdik. Bu geleneği bu kez de bozmadan Avrupa'dan futbol kuşağımızın bugünkü gündemini açalım isterseniz.  Premier Lig kulüplerinden Wigan kulübü yönetcileri İngiliz kulüplerinin yabancı sermayedarlar tarafından alınmasının tedirginliğini yaşadıklarını belirttiler. Böyle olması ulusal ve uluslararası futbola zarar veriyormuş. Detaylar haberimizde....

Arsenal'in teknik patronu da farklı bir yerden tartışmaya girmiş yabancı teknik adamlara kafayı takmıştı. Wenger demişken, Appiah Arsenal'e gidiyor haberlerinin İngiliz gazetelerine sıkça haber olduğunu takip ediyoruz, konuyla ilgili Fransız teknik direktör açıklama yapmış. Bu da haberimizde...

Real Murcia'nın teknik direktörü Javier Clemente, kendisini 25 yıldır eleştiren Manolo Lama isimli bir gazetecinin ölmesini dilediğini söyledi. Bu da oldukça ilginç bir haberimiz, okumadan geçmeyiniz deriz...

Bizim yakınen tanıdığımız isimlerin de Avrupa futbolunda adının sıkça telafuz edildiğini belirtmek isteriz. Örneğin Kezman PSG'de forma şansı bulamamaktan yakınıyor, şaşırtıcı olmadığını sanıyoruz; ama bu haftasonu Parisli futbolseverlerin huzuruna çıkabilirmiş. Haberimizde detayları okumanız mümkün...

Kezman'ın yerine Fenerbahçe'ye gelen Güiza ise İspanyol basınına veryansın etmiş. Ermenistan maçında oyundan alınırken tepki göstermesi eleştirilen Güiza, bu eleştirilere yanıt vermiş.

Eleştiri meselesinin en ilginç olanı İngiltere'den geliyor. Henüz forma giymediği Manchester United'da 'tembellikle' suçlanan bir isim var. O isim, rekor bir ücretle takıma dâhil edilen Berbatov... Haberimizde oyuncunun bu eleştirilere nasıl yanıt verdiğini okumanız mümkün...


İşte günün öne çıkan başlıklarından sizler için derlediğimiz haberler


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24