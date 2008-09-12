Appiah Arsenal'e gidiyor mu?

Editör'den,
İlginç olan haberden başlamayı gelenek hâline getirdik. Bu geleneği bu kez de bozmadan Avrupa'dan futbol kuşağımızın bugünkü gündemini açalım isterseniz. Premier Lig kulüplerinden Wigan kulübü yönetcileri İngiliz kulüplerinin yabancı sermayedarlar tarafından
alınmasının tedirginliğini yaşadıklarını belirttiler. Böyle olması ulusal ve uluslararası futbola zarar veriyormuş. Detaylar haberimizde....Arsenal'in teknik patronu
da farklı bir yerden tartışmaya girmiş yabancı teknik adamlara kafayı takmıştı. Wenger
demişken, Appiah Arsenal'e gidiyor
haberlerinin İngiliz gazetelerine sıkça haber olduğunu takip ediyoruz, konuyla ilgili Fransız teknik direktör açıklama yapmış. Bu da haberimizde...
Real Murcia'nın teknik direktörü Javier Clemente
, kendisini 25 yıldır eleştiren Manolo Lama isimli bir gazetecinin ölmesini dilediğini söyledi.
Bu da oldukça ilginç bir haberimiz, okumadan geçmeyiniz deriz...
Bizim yakınen tanıdığımız isimlerin de Avrupa futbolunda adının sıkça telafuz edildiğini belirtmek isteriz. Örneğin Kezman PSG'de forma şansı bulamamaktan
yakınıyor, şaşırtıcı olmadığını sanıyoruz; ama bu haftasonu Parisli futbolseverlerin huzuruna çıkabilirmiş. Haberimizde detayları okumanız mümkün...
Kezman'ın yerine Fenerbahçe'ye gelen Güiza ise İspanyol basınına veryansın etmiş
. Ermenistan maçında oyundan alınırken tepki göstermesi eleştirilen Güiza, bu eleştirilere yanıt vermiş.
Eleştiri meselesinin en ilginç olanı İngiltere'den geliyor. Henüz forma giymediği Manchester United'da 'tembellikle'
suçlanan bir isim var. O isim, rekor bir ücretle takıma dâhil edilen Berbatov...
Haberimizde oyuncunun bu eleştirilere nasıl yanıt verdiğini okumanız mümkün...İşte günün öne çıkan başlıklarından sizler için derlediğimiz haberler