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Dünya

APPATHURAİ EMİN KONUŞTU LİZBON (A.A) 

19 Kasım 2010 17:57

-APPATHURAİ EMİN KONUŞTU LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - NATO Sözcüsü James Appathrai, birkaç saat içinde başlayacak NATO zirvesinde en önemli gündem maddesi olan füze savunma sistemiyle ilgili karar alınacağından emin olduklarını söyledi. Appathurai, düzenlediği basın toplantısında, NATO üyelerinin füze savunması ve AB-NATO ilişkileri dahil tartışmalı tüm konularda "uzlaşmaya çok yaklaştıklarını" belirtti. Sözcü, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in NATO-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde "siyasi açıklamalara değil gerçeklere" odaklandığını aktardı.  NATO Sözcüsü Appathurai, zirvenin bir diğer tartışmalı konusu nükleer caydırıcılık politikasıyla ilgili, nükleer silahsız bir dünya taahhüdü ve nükleer silahlar var oldukça NATO'nun da nükleer caydırıcılığa sahip olması şeklindeki 2 prensip arasında bir denge kurulacağına olan inancını vurguladı.

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