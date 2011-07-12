Apoyevmatini Gazetesi yayıma devam ediyor

T24- İstanbul'da Rumca yayınlanan Apoyevmatini Gazetesi şimdilik kapanmaktan kurtuldu. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren gazeteye sanal alemde başlatılan kampanya üzerinden büyük destek geldi. Bugün 86.'ncı yaşını kutlayan gazete de bir jest yaparak tarihinde ilk kez Türkçe başyazıyla çıktı.









İstanbul'da Rumca yayımlanan Apoyevmatini Gazetesi, bugün 86.'ncı yaşını kutluyor. Yunan şirketleri reklamlarını kesince zor duruma düşen Apoyevmatini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak bir mucize oldu, internette başlatılan 'Apoyevmatini kapanmasın' kampanyası ses getirdi.



Özellikle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesabı bulunan ve kampanyaya destek veren pek çok kişi ''Apoyevmatini gazetesi kapanmasın! Apoyevmatini gazetesinin abonelik bedeli, 3 aylık 25 TL, 6 aylık 50 TL, 1 senelik 100 TL'dir, gazete veznesine ya da verilecek banka hesabına yatırılabilir. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: apo.istanbul@gmail.com '' notunu paylaştı. 9 binden fazla kişi harekete geçti, gazetenin kapısına kilit vurulmasının önüne geçildi.





Tarihinde ilk kez Türkçe başyazıyla çıktı





1920'li yılların sonunda tirajı 15 bini geçen, İstanbul'daki Rum nüfusunun azalmasıyla tirajı şimdilerde 600'e kadar düşen haftalık 'ikindi' gazetesi de bir jest yaparak bugün tarihinde ilk kez bir Türkçe başyazıyla çıktı. ''Rumca bilmeden gazetemize abone olan değerli dostlar'' başlığıyla çıkan yazıda destek olan herkese teşekkür edildi.



İşte o yazı:



Rumca bilmeden gazetemize abone olan değerli dostlar



Bugün gazetemizin yaş gününü kutluyoruz.



Sizler olmasaydınız bugün YAS günümüz olacaktı. 86 yıldır İstanbul Rum toplumunun gazetesi Apoyevmatini son sayısını yollayacaktı baskıya.



Gösterdiğiniz hassasiyet bizi o kadar duygulandırdı ki, bu manevi yükün altından nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz.



“Apoyevmatini bizim de kültür mirasımız” diyerek ona sahip çıktınız.



“Apoyevmatini kapanmasın” feryadımıza seslerinizi eklediniz. Cılız sesimizi duyamayanlar sizin gür sesinize muhakkak kulak vereceklerdir.



Baskın Oran, Samim Akgönül ve arkadaşları gibi akademisyenler, sorunu kendi sorunlarıymış gibi kucaklayarak kampanyayı, hem prestijleriyle hem de fiilen girişimlerde bulunarak, güçlendirdiler.



TESEV çalışmasını internetten canlı yayında izleyen Efe Kerem Sözeri adlı tanımadığımız dostumuz, söz alarak yaptığım müdahaleden Apoyevmatini’nin kapanmak üzere olduğunu öğrenince, bunu engellemeyi şiar edinmiş ve internette “Apoyevmatini kapanmasın” diye bir sayfa açarak, olayı 9 binden fazla(!) kişinin duymasını sağlamıştır.



Bilgi Üniversitesinden gençler, gazetemiz için spotlar hazırlayarak kamuoyunun hassasiyetini uyandırmayı hedeflemiştir.



Sizlerin sesini duyan medya da olaya sarılmış, gazete, dergi, televizyon ve radyolar Apoyevmatini’nin hikâyesine ve yaşamakta olduğu krize, olabildiğince geniş yer vermiştir.



Birçok meslektaşım, köşe yazılarında Apoyevmatini kapanmasın diye çağrılarda bulunmuş, bu gazetenin yaşamasının neden önemli olduğunu okuyucularına anlatmıştır.



Değerli dostlar,



Sizlerin yardımıyla, gazetemiz sorununu tamamen çözmediyse de, kati çözüme ulaşmak için gerekli zamanı kazanmıştır.



Bizi, tarif edemeyeceğimiz derecede duygulandıran davranışınız, durumun zor ama ümitsiz olmadığını kanıtlamış, mücadele gücümüzü bize yeniden kazandırmıştır.



Sağolun



Apoyevmatini''