Apollon ve Jüpiter heykelleri istendi

T24 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Paris'teki Louvre Müzesi'nin üst yöneticisi (CEO) Henri Loyrette'e, müzedeki İzmir'e ait eserlerin iade edilmesi talebiyle mektup gönderdi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaoğlu, İzmir Kültür Çalıştayı'nda görüşülen "Louvre Müzesi'nde sergilenen İzmir'e ait eserlerin iade edilmesi girişimi" konusunda müzenin CEO'su Henri Loyrette'e mektup yazdı.

İzmir'de kurulması planlanan Ege Uygarlıkları Müzesi ile Louvre arasında uzun soluklu iş birliği için önerilerde bulunulduğunu bildiren Kocaoğlu, bu iş birliğinin müzedeki İzmir'e ait eserlerin İzmir'e geri verilmesiyle büyük anlam kazanacağını belirtti.

Kocaoğlu, bu taleplerinin özellikle Smyrna Apollonu ve Smyrna Jüpiteri heykellerini kapsadığını kaydettiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'e ait eserlerin İzmir'e iade edilmesi, uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uygun davranılmasının ötesinde kentimizin arkeolojik ve kültürel mirasına duyduğunuz saygının da kuvvetli bir ifadesi olacaktır. Eserlerin geri verilmesi talebimizin Türkiye kültürünün önemli çekim merkezlerinden biri olmayı amaçlayan İzmir'deki Ege Uygarlıkları Müzesi ile Louvre arasında gerçekleştirilecek uzun erimli iş birliği çerçevesinde değerlendirildiğini özellikle dikkatlerinize sunmak isterim."



Jüpiter ve Apollon heykelleri

Jüpiter (Zeus) heykeli, 1680 yılında İzmir'de bulundu. Şu an heykelin sağ elinde bulunan şimşek, 1686'da Pierre Granier tarafından eklendi. Mermerden yapılmış heykel 2,34 metre yüksekliğinde. Heykel, Louvre Müzesi'nde bulunuyor.

Apollon heykeli de 1680 yılında İzmir'de bulundu. Mermerden yapılmış heykel, 2,16 metre yüksekliğinde. Üzerine yılan dolanmış bir ağaç kütüğüne eliyle yaslanmış genç bir erkek figürü olarak betimlenen heykel, Louvre Müzesi'nde sergileniyor.