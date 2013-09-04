Apollon Tapınağı'nın üzerine TIR çıktı, kazı başkanı 'normal' karşıladı

Helenistik dönemin en önemli yapılarından sayılan Troas Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı’nın üzerine tonlarca ağırlıktaki mermer tozu yüklü TIR çıkarıldı. Yaklaşık 2300 yıllık antik yapının ortasına kadar çıkarılan araçtan işçiler yük boşaltırken ziyaretçiler hayretle bu görüntüyü izledi. Tapınakta beyaz çimento ile yapılan restorasyon da uzmanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel ise uygulamanın ‘normal’ olduğunu söyledi.

Radikal gazetesinden Ömer Erbil’in haberi şöyle:

Foça’da Ceneviz Osmanlı Kalesi’nin restorasyonunda çimento kullanılmadığını, orijinal Horasan ile kireç harcı kullanıldığını ve bu başarılı restorasyondan dolayı da UNESCO Geçici Miras Listesi’ne kaydedildiğini duyurmuştuk.

Türkiye’nin pek çok yerinde devam eden restorasyonlarla ilgili gelen mail’lerde çimentonun yoğun şekilde kullanıldığı yönünde şikâyetler aldık. Ancak bir okuyucumuzdan gelen fotoğraf ve video hepimizi şaşırttı.

Fotoğrafta tonlarca ağırlıkta yükü olan bir TIR, Apollon Tapınağı’nın ortasına çıkmış yükünü boşaltıyordu. Diğer tarafta da günümüz inşaatlarını andıran kalıplarla tapınağın taban basamakları yeniden inşa ediliyordu.

Okuyucumuz şu notu düşmüştü:

“Bu fotoğraf 30 Ağustos tarihinde çekildi. Çimento yüklü kamyon çimento boşaltmak için 2500 yıllık tapınağın üzerine çıktı. Restorasyonda çimento kullanılması da takdirinize...”

Fotoğrafın doğruluğunu öğrenmek için uzun yıllardır Alexandria Troas Kazı Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel’i telefonla aradık. Durumu kendisine izah ettik. Açıkçası TIR’ın, bilgisi dışında çıkarılmış olduğunu söylemesini bekliyorduk. İşte Özgünel ile yaptığımız görüşme:

Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden bir okuyucumuzdan fotoğraf aldık. Çimento yüklü bir kamyon Apollon Tapınağı’nın tam ortasında.

Olabilir.

Normal bir şey mi hocam?

Tabii. Restorasyon yapıyoruz.

Ama tapınağın üzerine çıkmış.

Ee nasıl boşaltacağız toprağın üzerine? Herhalde önlemini aldık ki çıkardık.

Çimento kullanıyor musunuz, yoksa beyaz kireç mi kullanıyorsunuz?

Beyaz çimentoyla birlikte mermer tozu kullanıyoruz.

Orijinal olması için mi yapılıyor?

Eğer elinizde orijinal yoksa, onun imitasyonunu yaparsınız.

Kalıp çakıp basamakları öyle düzenliyorsunuz herhalde?

Tabii, tabii. Çünkü elimizde sadece sütunlar ve üst yapının yüzde 80’i var. Onun altında altyapıyla ilgili hiçbir şey yok. Alttaki dolguydu, aynı dolguyla kapandı bitti. Her şeyin statiği yapılıp da restorasyon yapılıyor. Çimentosuz nasıl yapacağız? Tutar mı? Kireç de tutmaz. Olan yerde orijinal kullanılır, olmayan yerde taklit yapılır. Venedik Tüzüğü’ne göre yapmamız gerekiyor. Yoksa olmayanı da mermerden yapabiliriz ama insanları kandırırız sonra.

Döneminde neyle yapılmış?

Kurşun kenetlerle yapılmış. Demir üzerine kurşun akıtılarak yapılmış. Sütun ve üst yapıda bu tekniği kullanacağız. Öteki köşeyi de öyle yaptık.

Daha önce bir model yapmıştınız.

Onun devamını yapıyoruz. Üst yapı, çatının köşeleri elimizde onları koyacağız. 8-10 sütun olacak dikilen. Elimizde olanlarla yapıyoruz. Hepsini yapamayız, o zaman yine restorasyon ilkelerine aykırı. Tabii bilen bilmeyen çekiyor. İçeride proje var görsünler diye. Kimsenin ona baktığı yok.

Koruma Kurulu’ndan onaylı mı?

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan proje onaylanmadan nasıl yapabilirsiniz? Çanakkale Kurulu’ndan onaylandı.

Aynı kurulun üyesiydiniz değil mi?

Benim üyeliğim devam ediyor ama ben imza atmıyorum.

Çok da tartışılıyor hocam restorasyonlarda çimento kullanımı...

Oraya özel beton atılıyor. Onu bir anda atmanız lazım. Öyle inşaata taban betonu ya da kat betonu atmıyorsunuz ki. Özel beton geliyor, tapınağa zararı yok.

Uzmanlar da şaşırdı

Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli: İnşaat kalıpları beni çok şaşırttı. İmitasyon ayrı yerde yapılıp orada monte edilir. Burada özgün basamakların üzerine bütünleme yapılıyorsa, Çanakkale soğuk, yağışlı bir yer. Hepsi bozulur. Lakin bunları yerinde görmek gerek. Coşkun Özgünel tecrübeli bir arkeolog. Bu tür hata yapması mümkün değil. Arkeolojik alan restorasyonları çok özel yapılmalı. Çalışacak işçilerin bile tecrübeli olmaları gerekir. O yüklü araç oraya çıkarken statik hesaplanmalar yapıldı mı bilemiyoruz. Ancak fotoğraf çok tartışılır.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman: Çimento zamanla ana maddeyi oluşturan taş ile etkileşime girerek yeni sorunlar çıkartabilir. Dolayısıyla çimentonun grisini ve beyazını kullanmak pek bir şey ifade etmez. Bunun için restorasyonlarda çimento kullanımını pek tavsiye etmiyoruz.