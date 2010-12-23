-APOEL'E 3 MAÇ SEYİRCİSİZ MAÇ CEZASI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Pınar Karşıyaka'nın Apoel ile Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynadığı Erkekler Eurochallenge Kupası maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle Rum takımını 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdı. FIBA'dan yapılan açıklamada, evsahibi takımın, organizasyonun Avrupa yönetmeliklerindeki 65.4 ve 65.13 sayılı maddelerini ihlal ettiği, çıkan şiddet olaylarından sorumlu bulunduğu ve bunun neticesinde 3 maçını seyircisiz oynama ile para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Apoel taraftarları, maçın ardından sahaya girmiş ve Türk kafilesine saldırmıştı. Soyunma odasına sığınan kafile, salondan polis yardımıyla çıkarılabilmişti.