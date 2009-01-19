T24 LogoT24 Logo
Dünya

APOEL taraftarları Türklere saldırdı

Güney Kıbrıs’ta, APOEL Futbol Kulübü’nün taraftarları, KKTC plakalı araçlar ve Kıbrıslı Türklere saldırdı.

19 Ocak 2009 02:00

Güney Kıbrıs’ta, APOEL Futbol Kulübü’nün önceki gün oynadığı karşılaşma sonrası yollara dökülen Rumlar, KKTC plakalı araçlar ve Kıbrıslı Türklere saldırdı.

Yedi araç hasar görürken, 20’ye yakın Türk, KKTC’ye geçtikten sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.
Yaklaşık bin kişilik fanatik grup, Güney Lefkoşa’nın Hilton Oteli ile APOEL kulübünün bulunduğu bölgede maç çıkışı gördükleri tüm Türk plakalı araçlara hasar verdi. Bu olayların dışında, Güney Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde de Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar oldu. Türklerin başvurduğu Rum polisi, “Bölgemiz değil” diyerek yardımda bulunmayı reddetti.

Rum Yönetimi: Kınıyoruz

Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rumların, KKTC plakalı araçlara ve Kıbrıslı Türklere saldırmasını kınadı. Yazılı açıklama yapan Stefanu, “Kıbrıs sorununun çözümü, ülkenin ve halkımızın yeniden birleştirilmesine yönelik doğrudan müzakerelerin sürdürülmekte olduğu bu zamanda yaşanan bu olaylar, Kıbrıs Rum ve Türk toplumları arasındaki güveni dinamitliyor, altını oyuyor” dedi.
Rum halkını, “bu tür faaliyetlerle bölünmüşlük değirmenine su döken fanatik ve aşırı unsurları tek başlarına bırakmaya” çağıran Stefanu, saldırılarda hafif yaralanan Kıbrıslı Türklere, yönetimin iyi dileklerini de iletti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24