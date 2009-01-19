APOEL taraftarları Türklere saldırdı

Güney Kıbrıs’ta, APOEL Futbol Kulübü’nün önceki gün oynadığı karşılaşma sonrası yollara dökülen Rumlar, KKTC plakalı araçlar ve Kıbrıslı Türklere saldırdı.



Yedi araç hasar görürken, 20’ye yakın Türk, KKTC’ye geçtikten sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.

Yaklaşık bin kişilik fanatik grup, Güney Lefkoşa’nın Hilton Oteli ile APOEL kulübünün bulunduğu bölgede maç çıkışı gördükleri tüm Türk plakalı araçlara hasar verdi. Bu olayların dışında, Güney Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde de Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar oldu. Türklerin başvurduğu Rum polisi, “Bölgemiz değil” diyerek yardımda bulunmayı reddetti.



Rum Yönetimi: Kınıyoruz



Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rumların, KKTC plakalı araçlara ve Kıbrıslı Türklere saldırmasını kınadı. Yazılı açıklama yapan Stefanu, “Kıbrıs sorununun çözümü, ülkenin ve halkımızın yeniden birleştirilmesine yönelik doğrudan müzakerelerin sürdürülmekte olduğu bu zamanda yaşanan bu olaylar, Kıbrıs Rum ve Türk toplumları arasındaki güveni dinamitliyor, altını oyuyor” dedi.

Rum halkını, “bu tür faaliyetlerle bölünmüşlük değirmenine su döken fanatik ve aşırı unsurları tek başlarına bırakmaya” çağıran Stefanu, saldırılarda hafif yaralanan Kıbrıslı Türklere, yönetimin iyi dileklerini de iletti.