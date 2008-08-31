Apo türküsüne 10 ay hapis

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde esnaf, 45 yaşındaki Mehmet Nuri Sarı, internetten indirdiği ve bilgisayarının masa üstünde bulunan ‘Biz Apo'ya söz vermişiz' türküsünü çaldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Büyük Pasaj'daki işyerinde 27 Mayıs 2007 tarihinde yüksek sesle terörist başı Öcalan'ı öven türküyü çaldığı belirlenen Mehmet Nuri Sarı hakkında şikâyet yapıldı.

Polis tarafından bilgisayarına el konulan ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonunda hard diskte ‘Biz Apo’ya söz vermişiz’ adlı türkü bulunan Sarı hakkında dava açıldı. Erzurum 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Sarı'ya, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca örgüt propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Sarı’nın sabıkasız oluşunu dikkate alarak 10 aylık hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.(DHA)

